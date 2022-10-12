ARÇELİK’İN ROMANYA’DAKİ AKILLI FABRİKASI DÜNYANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİKTE ÖNCÜ İŞLETMELERİ ARASINDA YER ALDI

Arçelik’in Romanya’nın Ulmi kentinde bulunan çamaşır makinesi fabrikası, Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum-WEF) Endüstri 4.0 çalışmalarından iyi örneklere yer verdiği “Global Lighthouse Network (GLN)”’ünde, Sustainability Lighthouse unvanına layık görüldü. Arçelik’in Arctic Ulmi İşletmesi 2019 ve Eskişehir işletmesi ise 2021 yılında Endüstri 4.0 öncüsü tesislerden gösterilerek WEF’in Global Lighthouse Network’üne dahil olmuştu. Arçelik’in Romanya’daki akıllı fabrikası bu yıl da sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Sustainability Lighthouse olmaya hak kazandı.

Dünya Ekonomik Forumu'nun Global Lighthouse Network’ü, üretim tesislerini, değer zincirlerini ve iş modellerini dönüştürmek için Endüstri 4.0 teknolojilerini teşvik etmeyi amaçlıyor. 2021'de GLN, verimlilik artışını çevre dostu ve Endüstri 4.0 odağındaki yenilikçi teknolojilerle gerçekleştiren üreticileri takdir etmek için yeni bir unvan olarak Sustainability Lighthouse'u tanıtmıştı.

Global Lighthouse Network kapsamında seçilen on Sustainability Lighthouse üretim tesisinden biri olan Arçelik’in Arctic Ulmi fabrikası, enerji ve su verimliliğini artırmak için son teknolojileri kullanarak sürdürülebilir üretime öncülük ediyor.

Arçelik CEO'su Hakan Bulgurlu, “Dünya Ekonomik Forumu tarafından sürdürülebilir üretimde öncü olarak gösterilmekten gurur duyuyoruz. Bu başarı organizasyonumuzun bütününde sürdürülebilirliğe duyduğumuz bağlılığın bir yansıması. Sürdürülebilirlik alanında koyduğumuz son derece iddialı hedeflere ancak inovasyonla ulaşabileceğimizin farkındayız. Yenilenebilir enerjiye yapacağımız yeşil yatırımlarla, üretim süreçlerinin ve ürünlerimizin enerji verimliliğini artırarak 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır emisyona ulaşmayı hedefliyoruz. Ulmi işletmemiz bir laboratuvar niteliği taşıyor ve tüm Arçelik ekosistemine örnek teşkil ediyor. Ulmi’de sadece verimli üretim yapan bir endüstri 4.0 tesisi kurmayı hedeflemedik, aynı zamanda daha iyi bir geleceğin inşasına katkıda bulunma kararlılığımızı ortaya koymak istedik. Yeni teknolojilere ve yeşil üretim uygulamalarına yaptığımız yatırımlar sayesinde bu takdiri sonuna kadar hak ettik. Bu misyona kendini adayan ve Sustainability Lighthouse unvanını kazanmamızı sağlayan tüm çalışma arkadaşlarımla gurur duyuyorum” dedi.

Sürdürülebilirlikte öncü olarak gösterilen Arçelik’in Arctic Ulmi Çamaşır Makinesi İşletmesinin öne çıkan özellikleri şöyle: