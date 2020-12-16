Arçelik ve Hitachi Global Life Solutions ortak şirket kuruyor

Ev teknolojilerinde Türkiye’nin lider, dünyanın önde gelen şirketi Arçelik, global büyüme yolculuğuna hız kesmeden devam ediyor. Arçelik, dayanıklı tüketim alanında Güneydoğu Asya pazarının önde gelen oyuncusu Hitachi GLS ile ortak şirket kurmak üzere anlaşma imzaladı. Yeni şirkette, Arçelik’in yüzde 60, Hitachi GLS’nin yüzde 40 oranında payları bulunacak. Arçelik’in global yetkinliği ile Hitachi GLS’nin bölgesel ve marka gücünü bir araya getirecek olan yeni şirket, Hitachi markalı ürünleri Japonya hariç, dünyanın tüm ülkelerinde tüketicilerle buluşturacak. Ortaklık anlaşması, 16 Aralık’ta Koç Holding, Arçelik, Hitachi Ltd. ve Hitachi GLS’nin üst yönetimlerinin katıldığı sanal imza töreniyle hayata geçirildi.

300 milyon dolar büyüklüğündeki (Yeni kurulacak şirketteki hisselerin %60’ı için net nakit/borç hariç ve tüm azınlık hakları dahil tutarı ifade etmektedir) işlem kapsamında; Hitachi GLS’nin 3.800 çalışana sahip, Çin ve Tayland’da bulunan 2 üretim ve 10 satış şirketi 2021 yılının ikinci çeyreğinde kurulacak yeni şirkete devredilecek. Arçelik ve Hitachi GLS’nin sürdürülebilirliği merkeze alan ortak vizyonlarını da aktaracakları yeni şirket, toplum ve çevre için değer üretmeye odaklı bir yaklaşımla da önemli bir rol üstlenecek.

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu: “Bugün global büyüme stratejimize ivme kazandıran çok önemli bir iş birliğine daha imza atıyoruz.“

Yeni kurulacak şirkette Arçelik’in global iş yapma birikimi ve deneyimini, Hitachi markasının gücü ile birleştirmeyi hedeflediklerini belirten Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Koç Topluluğu’nun küreselleşme yolculuğunda, dünya genelindeki 12 markası ve 22 üretim tesisiyle önemli bir yere sahip olan Arçelik, küresel büyüme stratejisine ivme kazandıran adımlarına bir yenisini daha ekledi. Bu önemli iş birliği ile Arçelik Asya Pasifik bölgesinde büyüme stratejisini güçlendiren ve rekabetçiliğini artıran bir adım attı. Küresel büyüme yolculuğunu sürdüren Arçelik, bugün 150’ye yakın ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Ortaklık anlaşmasıyla bu yolculuk daha da etkileyici bir boyut kazanıyor “dedi.

Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu: “Tarihi girişim, İpek Yolu stratejimizin kilometre taşı olacak”

Hitachi GLS ile gerçekleştirilen anlaşmanın her iki şirketin global büyümesinde önemli bir adım olacağını söyleyen Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu şu bilgileri aktardı: “Asya-Pasifik’teki dayanıklı tüketim pazarı, artan orta sınıf nüfusu ve hane halkı gelirleri, gelişen perakende kanalları ve yaşam tarzları nedeniyle güçlü bir büyüme potansiyeline sahip ve sektörümüzde gelecek 10 yılda gerçekleşecek büyümenin de itici gücü olacak. Gerçekleştirdiğimiz bu tarihi girişim, Beko Yolu stratejimizin ve dünyanın en iyi ev teknolojileri şirketlerinden biri olma yolculuğumuzun kilometre taşı olacak. Bu ortaklıkla aynı zamanda küresel ölçekteki teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi, Hitachi GLS’nin köklü marka gücü ile birleştiriyoruz. Yeni şirketimizin Asya-Pasifik bölgesinin lideri olacağına ve önümüzdeki dönemde ürün teknolojilerinde güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyorum.”

Hitachi, Ltd. Kıdemli Başkan Yardımcısı Keiji Kojima: “Arçelik ortaklığında kurulacak yeni şirket global satış ağımızı genişletecek”

“Dayanıklı tüketim sektörünün önemli global oyuncularından biri olan Arçelik ile Japonya dışında faaliyet gösterecek bir şirket kurma konusunda anlaşmaya vardığımız için heyecanlıyız. Hitachi GLS, faaliyet gösterdiği tüm sektörlerde stratejik iş birlikleri kurarak rekabet gücünü artırmayı ve insanların yaşam kalitesinin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Arçelik ortaklığında kurulacak yeni şirketle global satış ağımızı genişleterek Hitachi markalı dayanıklı ev aletlerini daha geniş bir coğrafyada pazara sunacağız” diye konuştu.

Kurulacak yeni şirketi, satış ağı ve ürün yelpazesi anlamında birbirini tamamlayan uyumlu bir birliktelik olarak gördüğünü ifade eden Hitachi GLS Başkanı Jun Taniguchi:

“Dünya genelinde sürdürülebilir iş modeli ve doğanın korunmasına yönelik girişimleriyle ön plana çıkan Arçelik, hem sosyal hem de çevresel değer vurgusu yapan Hitachi GLS’le aynı ortak hedeflere odaklanan bir şirkettir. Bu açıdan, güçlü bir sinerji yaratacağımıza inanıyoruz. Bu ittifak, Hitachi marka ürünlerinin ve yaşam çözümlerinin küresel satışlarını artırma yolunda önemli bir adımdır” dedi.