Aras Bulut abisiyle kamera karşısında

Vodafone’un reklam yüzü ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, kendisi gibi başarılı bir oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli ile Vodafone’un yeni kampanyası “Eşim Dostum İndirimi”nin tanıtıldığı yeni reklam filminde bir araya geldi.