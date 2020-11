Animal Balloon World’ün Dev Dinozoru Guinness rekoru kırdı!

Metropol İstanbul’da iki ay boyunca ziyaretçi akınına uğrayan dünyaca ünlü Animal Balloon World’ün en dikkat çeken eseri “Dev Dinozor” Guinness dünya rekorunun sahibi oldu. Guinness rekoru kıran dev dinozor, dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye’ye gelen uluslararası 20 balon sanatçısının 7 gün boyunca gerçekleştirdiği aralıksız çalışmayla inşa edildi.



Balondan eserlerin hayat verdiği ve nesli tükenen hayvanlar temalı dünyaca ünlü Animal Balloon World Türkiye’de ilk kez iki ay boyunca Metropol İstanbul’un ev sahipliğinde ziyaretçilerle buluştu. Dünyaca ünlü balon sanatçıları Guido Verhoef ve Willy Monroe önderliğinde kurulan, 20 kişilik uluslararası balon sanatçısı ve Türk gönüllülerden oluşan ekip müzede yer alan birbirinden yaratıcı eserlere imza attı. Bu eserler arasında en dikkat çeken tasarımlardan biri olarak hafızalara kazınan ve 40.000 adet balon kullanılarak hazırlanan dev dinozor heykeli, büyüklüğü ve ilgi çeken tasarım detaylarıyla Guinness rekorlar kitabına girdi. Metropol İstanbul’da iki ay boyunca ziyaretçilerle buluşan ve çocuklar kadar yetişkinlerin de hayranlığını kazanan dev dinozor, sosyal medya paylaşımları arasında en fazla paylaşılan fotoğraflar arasında yer aldı. 40.000 balon kullanılarak inşa edilen eser, adını dünyanın en büyük balon dinozoru olarak Guinness 2020 kitabına yazdırmayı başardı.



