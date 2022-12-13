Analiz Yapmadan E-İhracata Başlamayın

Ülkeler arası sınırları ortadan kaldıran e-ihracat, yüksek kar oranı, KDV’siz ve esnek ticaret yapma imkânı gibi avantajlarıyla girişimcilere kendi işinin patronu olma imkânlarını sunuyor.

E-ihracatta başarılı olmak için katma değeri yüksek ürünler tercih edilmesi gerektiğini söyleyen ShipEntegra CEO’su Ali Ceylan, “ E-ihracata başlamadan önce doğru ürün seçimi yapmak gerekiyor. Bu seçimi yaparken Türkiye’de veya globaldeki yazılım araçlarını kullanabilirsiniz. Örneğin satış yapacağımız ülkedeki internette en çok aranan ürünler tespit edilerek doğru ürün seçimi yapılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken şey, ürünlerin sezonluk olmaması. Sürekliliği olan bir ürüne odaklanmak gerekiyor. Aynı zamanda ürün çeşitliliği de geniş tutulmalı. Bu hem tek bir sezona odaklanmayı engelliyor hem de tek bir siparişte sepetteki ürün miktarını da arttırmakta etkili oluyor. Burada tamamlayıcı ürünler de devreye sokulabilir” dedi.

E-ihracata başlayacaklara bilgi edinmelerini, sorgulamalarını ve risklerden korkmamalarını söyleyen Ceylan, “Ürünü belirledikten sonra pazar yeri analizini iyi yapmak gerekiyor. Örneğin, Amazon’da daha çok kitap, oyuncak, sağlık ve bakım ürünleri ilgi görürken Etsy’de el yapımı ürünler, kişiye özel tasarımlar, vintage ve dijital sanat ürünleri tercih ediliyor” dedi.

Ceylan, “Doğru ürün ve doğru pazar yeri belirlendikten sonra 2 farklı yol izlenebilir. Bunlardan birincisi ve doğru olan, e-ihracat siteleri ile işe başlamak. Bu yöntem ile birlikte mağazası olan kişilerin bir arada satış yaptığı pazar yerlerinde bulunabilirsiniz. Bu yöntem daha uygun fiyatlı, daha hızlı ve daha kolaydır. Kolay bir başlangıç için Amazon, Etsy, Ebay, AliExpress gibi büyük pazarlarda satış yapabilirsiniz. Diğer bir yöntem, web sitenizi açarak e-ihracata başlamak. Bu yöntemin size getirdiği en büyük avantaj ise prestijdir. Açtığınız web sitesinde tarzınızı siz belirleyecek ve ürünlerinizi dilediğiniz gibi sergileyebileceksiniz. Ancak bu yöntem göründüğü kadar kolay değil. Web sitenize müşteri çekmeli ve milyonlarca rakip arasından sıyrılmak için gerekli çalışmaları yapmalısınız. E-İhracata başlarken satış platformlarında satış yapmak daha karlı olurken, kendi web siteniz üzerinden satış yapmak daha zorlayıcı bir süreci kapsamaktadır. Bu yüzden atılacak her adım büyük bir önem taşımaktadır” açıklamalarında bulundu.