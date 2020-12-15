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American Express’ten küçük esnafa destek: “Esnaftan Al”

Garanti Ödeme Sistemleri’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu, prestijli ödeme sistemleri programı American Express, küçük esnafa destek olmak amacıyla farklı ülkelerde uyguladığı “Shop Small” etkinliğini “Esnaftan Al” sloganıyla, pandemi döneminde küçük esnafa destek olmak amacıyla İstanbul’da da düzenliyor.

American Express’ten küçük esnafa destek: “Esnaftan Al”

Garanti Ödeme Sistemleri’nin Türkiye’deki tek temsilcisi olduğu, prestijli ödeme sistemleri programı American Express, küçük esnafa destek olmak amacıyla farklı ülkelerde uyguladığı Shop Small etkinliğini Esnaftan Al sloganıyla, pandemi döneminde küçük esnafa destek olmak amacıyla İstanbul’da da düzenliyor. Türkiye genelinde geniş bir POS ağına sahip American Express “Esnaftan Al” kampanyasında, günlük alışverişlerdeki kullanım kolaylığıyla kart sahipleri ve üye işyerlerine ekstra ayrıcalıklar sunuyor.

15 – 31 Aralık tarihleri arasında, Kadıköy ve Beşiktaş çarşılarında esnafla gerçekleştirilecek “Esnaftan Al” etkinliğiyle, pandemi döneminde küçük esnafa katkı sağlanması hedefleniyor. Etkinlikle, American Express kredi kartlarının büyük zincir mağazalar ve işletmelerin yanı sıra, küçük işyerlerinde de rahatlıkla kullanılabildiğine ve kart kullanıcılarına farklı işyeri alternatifleri sunulduğuna dikkat çekilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda düzenlenecek kampanya boyunca Garanti BBVA American Express logolu kart sahipleri, “Shop Small” ve “Esnaftan Al” etiketli üye işyerlerinde yapacağı her 75 TL ve üzeri harcamasından 25 TL indirim, toplam 50 TL indirim kazanabilecek. Bunun için kullanıcıların BonusFlaş üzerinden “HEMEN KATIL” butonuna tıklaması yeterli olacak.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Garanti Ödeme SistemleriAmerican ExpressEkonomişirketlerShop SmallEsnaftan Al
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