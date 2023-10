Amazon'dan Türkiye'ye 100 Milyon Dolar Yatırım

Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik merkezinin resmi açılış töreni, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan ve Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott’ın katılımıyla gerçekleşti. Amazon’un İstanbul, Tuzla’da bulunan ve 100 milyon doları aşkın bir yatırımla hayata geçirdiği Türkiye’deki ilk lojistik merkezi, faaliyete başladığı Eylül 2022’den bu yana yüzlerce yeni istihdam fırsatı yaratırken, Türkiye’deki KOBİ’lerin işlerini büyütmelerine ve artan müşteri talebinin karşılanmasına da önemli katkılar sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Ülkemizdeki ticari faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Amazon Türkiye’nin bugün 45 bin müteşebbisle birlikte 500 milyon avroluk bir ihracat başarısını yakalaması, her türlü takdiri hak etmektedir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış töreni için gönderdiği mesajda Amazon lojistik merkezinin ülke ekonomisine sağladığı katkıları vurgulayarak şunları kaydetti: “100 milyon doların üzerinde bir yatırımla hayata geçen lojistik merkezinin yüzlerce insanımıza istihdam kapısı olacağını öğrenmekten memnuniyet duyduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Ülkemizdeki ticari faaliyetlerine 5 yıl önce başlayan Amazon Türkiye’nin bugün 45 bin müteşebbisle birlikte 500 milyon avroluk bir ihracat başarısını yakalaması, her türlü takdiri hak etmektedir. Temennimiz; istihdam sağlayan, katma değer üreten bu tür yatırımların daha da artmasıdır. Son 21 yılda 255 milyar doların üzerinde doğrudan uluslararası yatırım çekmiş bir ülke olarak yerli-yabancı sermaye ayrımlarını kabul etmiyoruz. Türkiye’ye inanan, güvenen, Türk ekonomisinin potansiyelini harekete geçirmek için çalışan herkese destek olmayı görev biliyoruz. Ülkemizin kalkınma yolcuğunda bugüne kadar kritik rol oynayan uluslararası yatırımların Türkiye Yüzyılının inşasında da lokomotif görevi üstleneceğine inanıyorum.”

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank: “Böylesine teknolojik ve sürdürülebilir lojistik merkezinin Amazon’a, işletmelerimize, ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum”

Açılış törenine katılan Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmada “Yakın tarihimizin en büyük felaketlerinden olan deprem sürecinde Amazon, çalışanlarıyla, depolarıyla, uçaklarıyla, sağladığı ayni ve nakdi yardımlarıyla seferberliğimize katıldı. Acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak adına afet yardım programını devreye sokarak bizimle birlikte sahada oldu. Gösterdiğiniz dayanışmadan dolayı şükranlarımı sunuyorum” dedi. Amazon’un özellikle KOBİ ölçeğindeki işletmelerin işlerini büyütmeleri için önemli katkılar sağladığını vurgulayan Varank, “Amazon Türkiye’nin Ticaret Bakanlığımızla yürüttüğü BiTıklaİhracat programını da çok kıymetli buluyorum. Hangi ölçekte olursa olsun işletmelerimiz ilk kez ihracatlarını gerçekleştiriyor, küresel pazarlara erişiyorlar. Ayrıca, binden fazla vatandaşımıza nitelikli istihdam imkânı sağlarken bugün resmi olarak açılışını yapacağımız lojistik merkeziyle bu sayı inşallah daha da artacak. Böylesine teknolojik ve sürdürülebilir lojistik merkezinin Amazon’a, işletmelerimize, ekonomimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu: “Bu tesisin, elektronik ihracatımıza yapacağı katkı ve Türkiye’deki tedarikçilerin küresel pazarlara erişimi için sunacağı imkan açısından ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu konuşmasında, “2018 yılından bu yana faaliyet gösteren Amazon’un, Türkiye’deki ilk lojistik üssü yatırımını 2022 yılı Mart ayında Bay Perego ile kamuoyuna duyurmuştuk. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Amazon ekipleri ile tüm süreç boyunca yakın ve sıkı bir çalışma yürüttük. Bugün bu teknolojik tesisin açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Yatırımın değeri, sağlayacağı istihdam, oluşturacağı iş hacminin yanı sıra bu tesisin, elektronik ihracatımıza yapacağı katkı ve Türkiye’deki tedarikçilerin küresel pazarlara erişimi için sunacağı imkan açısından ayrı bir önemi olduğunu düşünüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin sürekli gelişen lojistik altyapısı, dijitalleşen ekonomisi ve hızla büyüyen e-ticaret sektörü daha fazla yatırım için fırsat oluşturmaktadır. Cumhuriyetimizin 100. yılında açıklanan bu kıymetli yatırım vesilesiyle Amazon ailesini tebrik eder, Türkiye Yüzyılı’nı yatırım yüzyılı yapma hedefimizde bizimle beraber oldukları için kendilerine teşekkür ederiz” dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu: “Amazon, KOBİ’lerimizin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç oluşturdu”

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu ise, yaptığı konuşmada “Amazon gibi küresel oyuncuların Türkiye’de faaliyetlerini, ülke ekonomisine sundukları çok boyutlu katkıları nedeniyle önemli görüyoruz. Amazon kobilerimizin dijitalleşmesi ve ihracatında önemli bir kaldıraç oluşturdu. Global operasyonlarındaki bilgi ve tecrübeyi ekosistemimize kazandırıyor. Dahası, yaptığı entegre yatırımlar ile ülkemizin lojistik kapasitesine önemli katkıda bulunuyor” ifadelerini kullandı.

Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego: “Türkiye’ye şimdiye kadar 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık, binden fazla istihdam sağladık”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Amazon, faaliyet gösterdiği ülkelerde yıllardır yerel kalkınmaya katkıda bulunarak birçok istihdam olanağı ve ekonomik fırsat yaratıyor. Mutlulukla dile getirmek istiyorum ki Türkiye de bu ülkelerden bir tanesi. Türkiye’de faaliyete başladığımız 2018 yılından bu yana 5,2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve halihazırda binden fazla kişi istihdam ediyoruz” diyerek ekledi: “Biz, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde pozitif bir rol oynamayı amaçlayan global bir şirketiz ve bu hedefle küresel ölçeğimizi ve inovasyon yeteneğimizi çalışanlarımızın bir parçası olduğu toplulukları güçlendirmek için kullanmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda Türkiye’de de LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) destek olmanın ve Lösante Hastanesi’nde tedavi gören cesur küçük bireylerin ilaç masraflarına destek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan: “Türkiye’de kaliteli istihdam sağlamak ve iş yeri güvenliği en önemli önceliğimiz”

Açılış konuşmalarının ardından Amazon’un sunduğu modern ve güvenli çalışma koşulları hakkında bilgiler veren Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan, şunları söyledi: “Türkiye’de açtığımız ilk lojistik merkezimiz, ülkemize olan bağlılığımızın bir göstergesi. Artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayan merkezimiz, içinde mühendislik, bilişim teknolojileri (IT) ve operasyonel rollerin de bulunduğu geniş bir yelpazede istihdam olanakları sağlıyor. Çalışanlarımızın refahı iş modelimizin temelinde yer alıyor ve güvenlik, kapsayıcılık ve saygıya dayalı bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. Sunduğumuz bu çalışma ortamına ek olarak çalışanlarımızın bir parçası olduğu toplulukları desteklemek adına ilgili kurumlarla diyalog halinde olmaya ve yatırımlar yapmaya devam ediyoruz.”

Amazon, Türkiye’de faaliyetlerine başladığı 2018 yılından bu yana İstanbul’daki kurumsal ofisleri ve lojistik merkezi aracılığıyla bini aşkın kişiye istihdam sağladı. Dünyanın herhangi bir yerine kurulan bir Amazon lojistik merkezi altmıştan fazla farklı rol aracılığıyla istihdam olanakları sunuyor. Türkiye’deki çalışanlar ise Amazon.com.tr’de geçerli çalışan indirimlerinin, ek sağlık, hayat ve kaza sigortasının, genişletilmiş ebeveynlik izninin ve daha fazlasının dahil olduğu kapsamlı yan haklar ve rekabetçi maaşlar ile modern, güvenli ve kapsayıcı bir çalışma ortamına katılıyor.

İş sağlığı ve güvenliği, Amazon’un tüm dünyada gerçekleştirdiği her çeşit operasyonun temelinde bulunuyor. Amazon’un operasyon merkezleri, çalışanların kendilerini güvende hissettiği bir çalışma ortamı olarak tasarlanıyor ve her vardiya, iş güvenliği ile ilgili bilgilendirmelerin ardından başlıyor. Güvenlik risklerini azaltmak ve iş güvenliğini artırmak şirketin her seviyesindeki karar alma süreçlerinin temel öncelikleri arasında yer alıyor ve bu doğrultuda şirketin güvenlik programı 8 binden fazla iş güvenliği ve sağlığı uzmanı tarafından destekleniyor.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott: “Amazon, Türkiye’deki KOBİ’leri desteklemeyi sürdürecek”

Resmi açılış töreninde konuşan Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott ise, Türkiye’de Amazon'da satış yapan KOBİ'lerin sayısının 2022 yılında yüzde 50'den fazla artarak 45 binin üzerine çıktığının altını çizdi. KOBİ'lerin ihracat satışları ise 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde artarak yaklaşık 500 milyon euro oldu. Amazon’un, Türkiye’deki KOBİ’ler için satışlarını artırma, markalaşma ve istihdam yaratarak işlerini büyütme olanağı sağlamak için yenilikler yapmaya devam edeceğinin altını çizen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott; “Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız günden beri Amazon’da satış yapan girişimcileri ve KOBİ’leri, onlara sunduğumuz çok sayıda araç, hizmet ve eğitim programıyla desteklemek en önemli önceliklerimizden biri oldu. Bu faaliyetlerimizin hem satış ortaklarımız hem de müşteriler için olumlu sonuçlar vermeye devam ettiğini görmek bizim için son derece gurur verici. Tuzla’da kurduğumuz ilk lojistik merkezimizin Türkiye’deki KOBİ’lerin büyümesine olan katkılarını şimdiden görüyoruz. KOBİ’lerimizin işlerini büyütebilmeleri ve ihracat yapmalarını kolaylaştırmak için lojistik hizmetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Amazon, Türkiye’deki toplumsal ve sürdürülebilirlik yatırımlarını sürdürüyor

Amazon, istihdama ve KOBİ’lere olan desteklerinin yanı sıra Türkiye’deki toplumsal yatırımlarını da sürdürüyor. Şirket, şubat ayında yaşanan deprem felaketinden saatler sonra, etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren kurumlar ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla acil ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olmak adına afet yardım programını devreye sokmuştu. Amazon ayrıca, depremden etkilenen bölgelere kritik destek sağlayan sivil toplum kuruluşlarına toplam 600 bin dolarlık nakdi bağış taahhüdünde bulunurken, sahada çalışan çeşitli STK’lara on binlerce acil yardım malzemesi sevk etmiş, 16 Amazon mağazasında bağış kampanyaları düzenlemiş, ABD ve Almanya’dan en çok ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan iki Amazon Air kargo uçağını Türkiye’ye göndermiş ve Amazon Türkiye Afet Yardım Merkezi’ni kurarak yerel lojistik ortaklarından biriyle birlikte 2 bin metrekarelik bir depo alanını, kritik malzemelerin ön saflardaki kuruluşlara taşınmasına yardımcı olan bir tesise dönüştürmüştü. Ek olarak T.C. Ticaret Bakanlığı’nın başlattığı Deprem Yardımlaşma Seferberliği’ne katılarak, müşterilerinin depremden etkilenen bölgelere gönderilecek ürün bağışlarında bulunmalarını kolaylaştırmış ve Amazon’un İstanbul lojistik merkezinde çalışan uzman operasyon görevlilerinden oluşan bir gönüllü ekibini bölgeye sevk ederek kamu kurumlarının koordinasyonunda Osmaniye’deki beş deponun yardım operasyonlarına destek olmak adına bir ay boyunca saha çalışması yürütmüştü.

Deprem yardımlarına ek olarak Amazon, lojistik merkezi aracılığıyla farklı alanlardaki toplumsal desteklerini de sürdürüyor. Haziran ayında Tuzla Belediyesi ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen “Teknolojiyle Geleceğe Gülümse” projesi, ilk yılında 4 binden fazla gencin kodlama, makine öğrenimi ve üç boyutlu tasarım gibi dijital yetkinliklerini geliştirmelerine fırsat tanıyacak. Amazon, son olarak açılış töreninde LÖSEV’e (Lösemili Çocuklar Vakfı) olan desteklerini de duyurdu. Şirketin çocukluk çağı kanserinin sembolü altın kurdeleden ilham alan ve 2017 yılından bu yana pediatrik hastanelere ve kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardımcı olan sivil toplum kuruluşlarına 26 milyon doların üzerinde bağış yaptığı küresel kampanyası “Amazon Goes Gold”’un bir parçası olan bu destekle, Lösante Hastanesi’nde tedavi gören çocukların ilaç masraflarına ve dengeli beslenmelerine katkıda bulunulması amaçlanıyor. Şirketin tüm dünyadaki çalışanları, geçtiğimiz ay Çocukluk Çağı Kanseri Farkındalık Ayı’na ithafen işyerlerine çocukların cesur mücadelesinin simgesi haline gelen pijamalarıyla gelerek bu dayanışmaya destek olmuştu.

Amazon, Türkiye’deki lojistik merkezinde sürdürülebilirliği de ön planda tutuyor. Şirketin 2040 yılına kadar sıfır karbon emisyon taahhüdünün bir parçası olarak İstanbul’daki yeni lojistik merkezi de dahil olmak üzere, yeni yaptığı binalarının ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yüzde yüz elektrik enerjisi ile karşılama politikasını sürdürüyor. Bu şekilde doğalgaz gibi doğaya zarar veren fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Binalardaki tüm ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yönetim sistemleri tarafından kolaylıkla kontrol edilirken, enerji israfı önleniyor ve çalışanlar için sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılıyor.

Amazon, aynı zamanda 2025 yılına kadar tüm operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefini, küresel portföyünde bulunan 20 gigawatt'tan (GW) fazla yenilenebilir enerji üretim kapasitesiyle 2022 itibarı ile yüzde 90 oranında gerçekleştirdi ve halihazırda, Avrupa ve dünyadaki en büyük kurumsal yenilenebilir enerji alıcısı konumunda bulunuyor. 2019 yılında ise şirket, 2040’a kadar (Paris Anlaşması’nın hedeflerinden 10 yıl önce) karbon nötr olmayı taahhüt ettiği İklim Taahhüdü’nün (Climate Pledge) kurucu ortağı oldu. Amazon’un dünya genelindeki yenilenebilir enerji projeleri hakkında daha fazla bilgi için bu adresi, İklim Taahüdü hakkında daha fazla bilgi için ise burayı ziyaret edebilirsiniz.