ALARKO CARRIER ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRDÜ

İklimlendirme sektörünün köklü şirketi Alarko Carrier, 2022 yılı 9 aylık sonuçlarını açıkladı. Yılın 9 aylık döneminde cirosunu 1 milyar 500 milyon liranının, net karını ise 228 milyon liranın üzerine taşıyan şirketin toplam özkaynakları ise 805 milyon TL oldu.

İklimlendirme sektöründe 68 yıldır faaliyet gösteren köklü bir şirket olarak bu yılı Ar-Ge ve inovasyon yılı ilan ettiklerini belirten Alarko Carrier Genel Müdürü Cem Akan, şu değerlendirmede bulundu: “Amacımız Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıkan katma değeri yüksek ürünlerden elde ettiğimiz kazanç ile her zaman enflasyonun üzerinde sürdürülebilir bir büyüme sağlamak. Bu doğrultuda da finansal açıdan sağlam mali yapımız ve aldığımız doğru aksiyonlar sonucunda temkinli adımlarla sağlıklı bir büyümeye imza attık. Dünyada etkili olan tedarik zinciri bozulmasına rağmen olabilecekleri ön gördük ve aldığımız tedbirlerle bu olumsuzluktan en az seviyede etkilendik. Diğer yandan, bu süreçte katma değeri yüksek, teknolojik ürünler üretmek, Uzakdoğu kaynaklı fiyat odaklı rekabet ortamından sıyrılıp sektördeki premium oyuncular arasındaki yerimizi pekiştirmemizi sağladı. Verimlilik, sürdürülebilirlik, dijitalleşme odaklı Ar-Ge yaklaşımımız, sadece iç pazardaki öncü pozisyonumuzu güçlendirmekle kalmadı, global çapta da firmamızın pazar büyüklüğünü artırdı. İhracatın ciro içindeki payı ise % 12 oldu. Önümüzdeki birkaç yıl içinde özellikle ısıtma ve su basınçlandırma ürünlerindeki ihracat potansiyelini değerlendirerek ihracatın ciro içindeki payını % 30’a çıkarmayı hedefliyoruz.