Aksigorta, Opel’i de portföyüne kattı

Yeni dünyanın gereklilikleriyle, müşteri ihtiyaçlarını bir araya getiren Sabancı Holding iştiraki Aksigorta, portföyünde bulunan Peugeot ve Citroën markalarına Opel’i de dahil etti. Groupe PSA’ya ait Opel markasının da eklenmesiyle Peugeot, Citroën ve Opel’e özel olarak tek tip kasko içeriği oluşturan Aksigorta, mevcut kasko içeriklerinde de iyileştirmeler yaptı.

Opel markasının portföye eklenmesiyle Peugeot, Citroën ve Opel markalarını kapsayan özel bir kasko teminat ve hizmet içeriği geliştirdiklerini ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Mevcut durumda portföyümüzde bulunan Peugeot ve Citroën markalarına Opel’i de dahil ederek, Groupe PSA’ya ait üç markaya birden hizmet vermeye başladık. Aksigorta olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanarak geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yaklaşımla, Groupe PSA müşterilerinin ihtiyaçlarını göz önünde göz önünde bulundurarak, mevcut kasko hizmet içeriğimizi genişlettik’’ diye konuştu.

PSA Finans Genel Müdürü Uğur Balçık da yapılan anlaşmayla ilgili olarak şunları söyledi: “Groupe PSA’nın çok markalı yapısına uygun bir şekilde marka kasko iş ortaklarımızdan Aksigorta ile çerçevesini tekrar çizdiğimiz anlaşmamız sayesinde markalarımızın satış ve servis tarafında alınacak aksiyonları çok daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetilebilecek. Amacımız her marka için farklı teminat yaplarını ortak bir hale getirerek tek tip bir ürün yaratmak ve markalarımızın müşterilerinin aynı avantajlara sahip olmasını sağlamak.”