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Aksa Doğalgaz Gelecek Hedeflerini Belirledi

ŞİRKETLER 24.12.2022, 13:29
Aksa Doğalgaz Gelecek Hedeflerini Belirledi

Türkiye’nin en büyük özel doğal gaz dağıtım şirketi Aksa Doğalgaz 20’nci yaşını, gelecek hedeflerini görüşerek yeni kararlar aldığı stratejik değerlendirme toplantısıyla kutladı. Kazancı Holding yönetimi ile Aksa Doğalgaz yöneticilerinin bir araya geldiği toplantıda konuşan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, “2002 yılında Kazancı Holding’in bir iştiraki olarak kurulduğumuz günden beri faaliyetlerimiz gelişerek büyümeye devam ediyor. Gelecek 5 yılda abone sayımızı her yıl yaklaşık yüzde 10 artırarak 6 milyona ulaştırmayı, yapacağımız yeni yatırımlarla doğal gaz dağıtım hattımızı 60 bin kilometrenin üzerine çıkararak vatandaşlarımızı ekonomik, konforlu ve çevre dostu doğal gazla buluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Aksa Doğalgaz, 2002 yılında kurulduğu ilk günden bu yana hem çatısı altında yer aldığı Kazancı Holding’in büyümesine katkı sağlıyor hem de ilklere imza atarak sektörüne örnek olmaya devam ediyor. 20’nci yaşını kutlayan Aksa Doğalgaz, yeni yol haritasını belirlerken, alınan kararların görüşülmesi ve hayata geçirmesi için Kazancı Holding yöneticileri ile bir araya gelerek sektörel gelişmeleri ve yeni uygulamaları enine boyuna değerlendirdi. 27 il, 255 ilçe ve beldede doğal gaz dağıtımı gerçekleştiren Aksa Doğalgaz için stratejik kararların alındığı toplantıda; 20 yıllık süreçte ortaya koyulan başarılar analiz edildi, gelecek hedefleri belirlenirken, yeni operasyonel adımlar sıralandı.

Genişlemeye devam ediyoruz

Aksa Doğalgaz’ın kilometre taşlarını değerlendiren Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, ilk 10 yılda ihalelerle portföylerini oluşturduklarını, ilerleyen süreçte bulundukları lokasyonlarda yatırımlarını artırarak olabildiğince fazla haneye doğal gaz ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi. Bu adımları atarken Kazancı Holding’in yarım asrı aşan deneyimi ve bilgi birikiminden güç alarak ilerlediklerini ifade eden Arslan, şu an itibarıyla dağıtım bölgelerinde genişlemeye devam ettiklerinin bilgisini verdi. Arslan, “Güvenli, ekonomik ve doğa dostu doğal gazı toplumun her kesimine ulaştırma hedefimizle projeler üretmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 2002 yılında Kazancı Holding’in bir iştiraki olarak kurulduğumuz günden beri faaliyetlerimiz gelişerek büyümeye devam ediyor. Gelecek 5 yılda abone sayımızı her yıl yaklaşık yüzde 10 artırarak 6 milyona ulaştırmayı, yapacağımız yeni yatırımlarla ise doğal gaz dağıtım hattımızı 60 bin kilometrenin üzerine çıkararak vatandaşlarımızı ekonomik, konforlu ve çevre dostu doğal gazla buluşturmayı hedefliyoruz. Ölçülebilir ve planlı hareket kabiliyeti geçmişten günümüze dek tüm organizasyonel faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Köklerimizden aldığımız tecrübeyle sürekli gelişmeyi ve memnuniyet odaklı hizmet anlayışıyla ilerlemeyi sürdüreceğiz. Elbette doğal gazın ulaştığı bölgelerimizde, enerji çeşitliliğine getirdiğimiz avantajla birlikte sanayi yatırımlarının hızlanması ve buna bağlı olarak istihdamın artması da sağladığımız önemli katkılar arasında bulunuyor. 2026 yılında, dağıtım bölgelerimizde dolaylı olarak 30 binden fazla vatandaşımıza iş imkânı sunmayı, personel sayımızı ise 6 bine ulaştırmayı planlıyoruz. Ülke ekonomisine bulunduğumuz katkının yanı sıra ulaştığımız bölgelerde yatırım ortamı oluşturmak ve yeni iş kollarının oluşumuna ön ayak olmak bizleri daha da gururlandırıyor” dedi.

Başarı öyküsünü birlikte yazdık

Bugüne kadar ortaya koyduklarının önemli bir başarı öyküsü olduğunun altını çizen Arslan, bunun gerekçesini şöyle açıkladı: “20 yılda 5 milyona yakın abonemize doğa dostu doğal gazı ulaştırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Aksa Doğalgaz olarak faaliyet göstermeye başladığımızda doğal gaz yalnızca 5 şehirde kullanılıyordu. Biz, bir dizi operasyon kararı alıp hayata geçirdik, planlı ve sistematik hareket ettik. Dağıtım bölgelerimizde ilkleri başardık, her açıdan öncü olup büyüdük. Tüm bunları yaparken anahtar kelimemiz özveriydi. Bu da bizim sektör sahnesindeki konumumuzun etkinliğini belirledi. Dolayısıyla gücünü çalışanlarının üstün başarısından alan Aksa Doğalgaz, özveri demek. Çalışmalarımızın sonucunda bugün itibarıyla 5 milyona yakın abonemize hizmet veriyoruz. Biz, ‘Şehirler Doğal Gazla Nefes Alıyor’ demeyi sürdüreceğiz.”

2030 globalleşme hedefi

Kazancı Holding’in globalleşme stratejileri çerçevesinde operasyonel faaliyetlerini yurt dışına taşıyacaklarını belirten Arslan, “Uluslararası yatırım alanlarında daha aktif olacağız. Kapsamlı adımlarımız artacak; 20 yılda edindiğimiz tecrübeyle oluşan hizmet kalitesini, global ölçeğe taşıyacağız ve bunun için gerekli tüm hazırlıkları tamamlıyoruz. 2023 yılının ikinci yarısında yol haritamız kesinleşmiş olacak. Öte yandan enerji talebinin karşılamasında daha da çevreci alternatifler için başarılı Ar-Ge çalışmaları yürüttüğümüzü belirtmek istiyorum. Türkiye’nin enerji arz güvenliğini çeşitlendirmek ve Avrupa ile paralel olarak sıfır emisyonlu hidrojen kullanımını artırmak için başlattığımız Yenilenebilir Gaz Üretilmesi Ar-Ge Projesi devam ediyor. GAZBİR-GAZMER bünyesinde hayata geçirdiğimiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK’nın yakından takip ettiği bu projemiz kapsamında doğal gaza yüzde 20 oranında hidrojen karıştırıyoruz. Hidrojen hem karbondan arındırma görevi görüyor hem de arzın fazla olduğu durumlarda yenilenebilir enerjiyi depolama ve aktarım aracı olarak kullanılabiliyor. Tüm faaliyetlerimizle sektörümüzün lideri ve ilklerin öncüsü olarak taşıdığımız bayrağı yurt dışında da aynı gururla dalgalandırmak en büyük hedefimiz” diye konuştu.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Aksa #Aksa Doğalgaz
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