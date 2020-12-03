Aksa Doğalgaz Engelsiz Yaşamı ve Sporu Desteklemeye Devam Ediyor

Türkiye’nin dört bir yanında 3,5 milyondan fazla abonesine temiz, konforlu ve ekonomik enerji kaynağı doğal gazı güvenle ulaştıran Aksa Doğalgaz, sosyal sorumluluk çalışmalarına da devam ediyor. 2015 yılından bugüne Can Yoldaşı projesiyle engelli abonelerine acil durumlarda doğrudan hizmet götürerek engelleri kaldıran Aksa Doğalgaz, 2018 yılında başlattığı Tekerlekli Sandalye Milli Tenis Takımı sporcularına desteğini sürdürüyor. Aksa Doğalgaz’ın desteklediği Paralimpik Milli Tenis Takımı sporcularından Emirhan Toper, 17-26 Kasım tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen Alanya Open Turnuvası’nda Gençler Kategorisi’nde ikinci, Haydarpaşa Open Turnuvası’nda ise İngiliz rakibini yenerek şampiyon oldu. Aksa Doğalgaz’ın destek verdiği junior takım sporcularından Emirhan Toper ve Yunus Emre Arslan daha önce ise dünya üçüncüsü olarak Türk tenis tarihinde bir ilki gerçekleştirmişti.

Engelli Abonelerine “Can Yoldaşı” Olmayı Hedefliyor

Alanındaki tek örnek olan “Can Yoldaşı” projesi kapsamında tehlike anında yalnız olan, arama yaptığında yaşadığı problemi aktaramayacak durumdaki engelli aboneler “187 Doğal Gaz Acil Hattı”nı veya 444 4 187 No’lu Çözüm Merkezi’ni aradığında, sistem tanıma özelliğiyle kendilerine öncelik tanınarak doğal gaz acil ekipleri, engelli abonenin talebini anlatmasını beklemeden olay yerine yönlendiriliyor. Tehlike anında yalnız olan engelli abonelerine acil hizmet sunarak hayatlarını kolaylaştırmayı hedefleyen Aksa Doğalgaz, yapmak istedikleri işlemler için müşteri temsilcisine bağlanan abonelere de öncelik sağlıyor ve talepleri en kısa sürede karşılanıyor.