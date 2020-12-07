Aklease Yeşil Enerji Finansmanı için 25 Milyon Dolar Kaynak Sağladı

Kurulduğu günden itibaren banka dışı finans sektöründe öncü ve lider konumunu sürdüren Aklease, yenilenebilir enerji finansmanı alanında da birçok yeniliğin öncüsü olmaya devam ediyor. Aklease, Hollanda Kalkınma Bankası’ndan (FMO) 5 yıl vadeli 25 milyon Dolar tutarında sağladığı kaynak ile enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına destek verecek.

Alınan kaynak ile ilgili bir açıklama yapan Aklease Genel Müdürü Çetin Düz “Tüm proje ve yatırımlarda olduğu gibi, enerji sektörünün büyümesi için de uzun vadeli doğru finansman modelleri çok önemli. Aklease olarak ülkemizdeki yenilenebilir enerji finansmanı alanında birçok yeniliğin öncüsü olduk ve bugüne kadar yaklaşık 150 mw GES, 90 mw RES ve 17 mw Kojen finansmanı yaptık. Bu projelerle finansmanına aracılık ettiğimiz toplam 257 mw enerji üretimi, yaklaşık 183 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacına ve karbon emisyonu azaltımı olarak ise yaklaşık 11 milyon ağacın yıllık karbon yutumuna denk gelmekte. Yenilenebilir enerjiye olan gereksinimin her geçen gün daha da arttığı farkındalığıyla, FMO’dan sağladığımız 5 yıl vadeli 25 milyon Dolar tutarındaki yeni kaynak ile ülkemizin enerji yatırımlarını desteklemeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de bu alandaki tecrübemiz ve geniş fonlama imkanlarımız sayesinde, enerji yatırımları finansmanında önemli aktörlerden biri olmaya devam edeceğiz” dedi.