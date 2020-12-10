Akbank Private Banking’e ‘Krizde Mükemmellik’ ödülü!

Global Finance’in pandemi ile başlayan olağanüstü dönemde müşterilerine mükemmel hizmetler sunmaya devam eden özel bankacılık birimlerini onurlandırmak için bu yıla özel verdiği ödüllerde, ‘Krizde Mükemmellik: Müşteri Hizmetleri’ alanında, Akbank Private Banking Batı Avrupa’nın “En İyi Özel Bankacılık Birimi” seçildi.

Akbank Private Banking’in kazandığı bu özel ödül ile ilgili açıklama yapan Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, “Covid-19 dönemindeki çalışmaları takdir etmek için bu yıla özel olarak verilen ödüllerde, Batı Avrupa’nın En İyi Özel Bankacılık Birimi seçilmekten gurur duyuyoruz. Bu olağanüstü sürecin başından itibaren çalışanlarımızı ve müşterilerimizi korumak için proaktif önlemler aldık. Teknoloji yatırımlarımız ve sağlam dijital altyapımız sayesinde, evden çalışma stratejisini de içeren iş sürekliliği planlarını hayata geçirdik. Müşterilerimize şartlar ne olursa olsun kesintisiz ve mükemmel hizmet vermeyi sürdürdük. Çalışmalarımızın sınırları aşarak Batı Avrupa genelinde verilen bu önemli ödülle onurlandırılmasından mutluluk duyuyoruz. Varlık yönetimine bütüncül yaklaşımımız, Hazine, Ak Yatırım ve Ak Portföy ile işbirliği üzerine kurgulanmış yenilikçi iş modelimiz ve ürün yelpazemizle müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz” dedi.