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Ak Gıda-İçim Süt, lojistikte karbon ayak izini yüzde 10 azaltıyor

Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’nde konuşma yapan Ak Gıda-İçim Süt Tedarik Zinciri Direktörü Levent Özcan, geniş bir satış ve dağıtım ağına sahip olan Ak Gıda’nın lojistik faaliyetlerinde karbon salınımını azaltmak amacıyla; geri dönüş araçları, yüksek hacimli treyler, çift katlı tır yüklemesi, trenle sevkiyat ve palet ağırlıklarını arttırma gibi yenilikçi projeleri hayata geçirdiklerini belirtti.

ŞİRKETLER 21.10.2022, 14:16
Ak Gıda-İçim Süt, lojistikte karbon ayak izini yüzde 10 azaltıyor

Ak Gıda- İçim Süt’ün destekçileri arasında olduğu 8. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi’ne katılan Ak Gıda- İçim Süt Tedarik Zinciri Direktörü Levent Özcan, lojistik faaliyetlerinde karbon emisyonunu düşürmek amacıyla gerçekleştirdikleri projeleri anlattı. Türkiye’nin en fazla süt ve süt ürünleri üretimini gerçekleştiren ve 6 fabrikasıyla sektörün en büyük üreticisi olan Ak Gıda-İçim Süt’ün geniş bir dağıtım ağını yönetirken, aynı zamanda çevreyi korumak için sürekli projeler geliştirdiklerini dile getiren Levent Özcan; geri dönüş araçları, yüksek hacimli treyler, çift katlı tır yüklemesi, trenle UHT süt sevkiyatı ve palet ağırlıklarını arttırma gibi uygulamalardan örnekler verdi. Levent Özcan, şunları söyledi: “Geçtiğimiz yıl başlattığımız projelerle hem çiğ süt hem de bitmiş ürün lojistiğinde karbon salınımını ne kadar düşürebileceğimiz üzerine çalıştık ve lojistik faaliyetlerimizde karbon emisyonunu yüzde 10 azaltma hedefi koyduk. O günler, pandemi nedeniyle nakliyede de sıkıntılar yaşadığımız bir dönemdi. Buna rağmen geliştirdiğimiz çözümlerle pandemide hem tüketicilerimize süt ve süt ürünlerimizi kesintisiz ulaştırmayı hem de bunu yaparken karbon ayak izimizi azaltmayı başardık. Şu ana kadar hedefimizin yüzde 9’u gerçekleşti. Bu da yıl sonunda hedefimizi yakalayacağımızı gösteriyor.”

Karbon Ayak İzini Azaltmada Sektörel İş Birliğinin Önemi

 

Süt toplama noktalarında alınan süt miktarı verilerinin sisteme girildiği ve bu verilerle belirlenen aracın doluluk oranına göre rotanın değiştirilebildiği bir dijital uygulama geliştirdiklerini ve böylece maksimum verimlilik elde ettiklerini anlatan Levent Özcan, şöyle devam etti: “Ayrıca bitmiş üründe teslimat yapan kamyonlarımızın hacimlerini de takip ettik. Araçlar dönüş yolunda yüzde 65 oranında boş geliyordu. İşte bu aşamada ambalaj tedarikçilerimizle birlikte proje geliştirdik ve bizim için ürettikleri ambalajlarını dönüş yolunda taşıyarak tedarikçilerimizin nakliyecisi olduk.”

 

Alternatif taşıma yöntemlerinin karbon salınımının azaltılmasında çok etkili olduğunun altını çizen Levent Özcan, ilk kez trenle UHT süt sevkiyatı yaptıklarını belirterek, bu konuda her geçen gün deneyim kazandıklarını söyledi.

Türkiye’de çiğ sütün 23 ton taşıma kapasiteli tırlarla taşındığını anlatan Levent Özcan, Ak Gıda olarak lojistik çözüm ortağıyla birlikte; Türkiye’de 29 ton çiğ süt taşıyabilen, Türkiye’nin ve Avrupa’nın en yüksek hacimli treylerini geliştirdiklerini söyledi. Özcan, böylece her 6 taşımada 1 taşıma tasarruf edilerek çiğ süt taşımacılığında karbon salınımının düşürülmesini sağlayan bu projenin detaylarını sektör ile paylaştıklarını belirtti ve şöyle devam etti: “Yüksek hacimli treylerleri süt sektöründeki tüm firmalar kullanabilir. Çünkü biz karbon ayak izimizi azaltma yolunda tüm paydaşların birlikte davranmasının önemine inanıyoruz. İyi uygulama örneklerinin sadece lojistikte değil, her alanda tüm sektör ve paydaşlarla paylaşılmasını şirket olarak çok önemsiyoruz.”

#Ak Gıda #Ak Gıdaİçim Süt
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