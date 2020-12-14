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Airbus, Avrupa'nın radar uyduları için ilk beş metrelik konuşlandırılabilir reflektörünü başarıyla sundu

Airbus, Avrupa'nın ilk beş metrelik konuşlandırılabilir anten reflektörünü başarıyla sundu. 70 kilogramlık açılabilir reflektör, dünya gözlemi için bir radar cihazından daha yüksek çözünürlük sağlanmasına yardımcı olacak. Olağanüstü hafif tasarımı, kuvvetliliği ve sağlamlığı ile yarı sert reflektör teknolojisi, klasik örgü reflektörlere kıyasla önemli avantajlar sunuyor.

Airbus, Avrupa'nın radar uyduları için ilk beş metrelik konuşlandırılabilir reflektörünü başarıyla sundu

Airbus, Avrupa'nın ilk beş metrelik konuşlandırılabilir anten reflektörünü başarıyla sundu. 70 kilogramlık açılabilir reflektör, dünya gözlemi için bir radar cihazından daha yüksek çözünürlük sağlanmasına yardımcı olacak. Olağanüstü hafif tasarımı, kuvvetliliği ve sağlamlığı ile yarı sert reflektör teknolojisi, klasik örgü reflektörlere kıyasla önemli avantajlar sunuyor.

Reflektör, geniş çapı ile herhangi bir roket kaportasına sığmadığından kompakt bir şekilde istiflenmesi gerekiyor. Kaporta serbest bırakıldıktan sonra, reflektör 1,6 ila 5 metre aralığında bir çiçek gibi açılıyor. Çözülemez parabolik reflektör konsepti, uygun maliyetli ve küçük radar görevleri veya takımyıldızlarını etkinleştirerek Airbus’un pazara girmesini sağlıyor.

Yoğun konuşlanma ve çevresel testlerin başarıyla tamamlanmasının ardından, kalifikasyon modeli, uydu sistemi seviyesinde daha ileri testler için müşteriye teslim edildi. 2021’de uçuş biriminin teslim edilmesi planırken 2022'de ihracat müşterisi için piyasaya sürülmesi planlanıyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
AirbusTeknolojişirketlerEkonomiReflektör
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