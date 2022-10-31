AgeSA, 3. Çeyrekte Büyümesini Sürdürdü
Sabancı Holding ve Ageas iştiraki olan AgeSA, yıl sonuna başarıyla adım attı. 3. çeyrek sonuçlarını açıklayan şirket, BES’te yüzde %18.1 Pazar payı ile 58,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaştı.
Bireysel emeklilik ve hayat sigortası sektörünün lider kuruluşlarından AgeSA, 3. çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. 2022 Eylül ayı verilerine göre BES’te 58,4 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşan AgeSA, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 82 büyüdü. Eylül sonu verilerine göre hayat ve ferdi kaza üretiminde 2,5 milyar TL prim üretimine ulaşan şirket, özel sektör şirketleri arasındaki lider konumunu korudu. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na (UFRS) göre, şirketin 3. çeyrekte net dönem kârı ise 807 milyon TL olarak gerçekleşti.
AgeSA’nın 2022 yılında yakaladığı başarılı ivmeyi 3. çeyrekte de sürdürdüğüne dikkat çeken AgeSA Genel Müdürü Fırat Kuruca, “Ekonomik dalgalanmalara rağmen büyümemizi sürdürüyoruz. BES’te özel sektörde fon büyüklüğündeki liderliğimizi, hayat sigortacılığı alanındaki yükselen ivmemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de fon çeşitliliğini artırarak müşterilerimizin yatırım opsiyonlarını genişletmeye ve hayatlarını kolaylaştıracak ürünler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
Ekim 2022
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