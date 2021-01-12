Ağaç Atıkları Kurumsal Bilgisayarlara Dönüşüyor

Dell Technologies, tasarımı ve performansının yanı sıra sürdürülebilirlik konusunda da herkesin güven duyabileceği ürünlerini piyasaya sürmeye devam ediyor. Tasarımında ağaç atıklarından elde edilen plastiklerin kullanıldığı yeni Latitude 5000 ve Precision 3560 ise sürdürülebilirlik konusunda bir adım daha ileride. Dell Technologies tarafından hazırlanan, 2030 yılına gelindiğinde ürünlerinin yarısından fazlasının geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzemelerden oluşmasına ilişkin “Dell'in 2030 hedeflerini” destekleyecek şekilde kağıttan elde edilen bir yan ürünün kullanıldığı bu cihazlarda yüzde 21 oranında biyoplastik içeriğe sahip kapaklar bulunuyor.

Dell, Latitude 5000 serisindeki geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir tüm malzemeler ile yaklaşık 40 milyon km otomobil sürmenin, yani dünyanın etrafında 971 kereden fazla yol kat etmenin sonucunda ortaya çıkacak CO2 emisyonuna eş değer bir CO2 azalmasına, 5.564 eve bir yıl boyunca güç sağlayacak kadar enerji4 ve 226 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar su tasarrufuna4 eşdeğer bir kullanım sağlıyor. Tüm yeni ticari bilgisayarlar ve monitörler ise enerji kullanımını azaltmaya yardımcı olan ENERGY STAR sertifikasına sahip ve EPEAT Gold ve Silver tescilli.

Koruma doğasında var

Dell’in uzun zamandır benimsediği içten güvenlik yaklaşımı sayesinde sektörün en güvenli ticari bilgisayarını2 sunmak üzere tüm sistemlerde akıllı ve otomatik bir güvenlik sistemi bulunuyor. Dell Technologies’in henüz fabrika aşamasında başlayan güvenlik özellikleri, tedarik zinciri güvenliği ve bütünleşen kontrollerin yanı sıra ürünler, işletim sisteminin genelinde kötü amaçlı saldırıları önlemek, algılamak ve bu saldırılara tepki vermek üzere tasarlanmış yerleşik korumaya da sahip.

İlk otomatik kamera kapama özelliği olan SafeShutter gibi gelişmiş güvenlik uygulamaları sunan Latitude 9420 ve 9520, bu özellik ile bilgisayarınızın görüntülü konuşma uygulamalarıyla senkronize bir biçimde çalışmasını ve kameranın otomatik olarak ne zaman açılacağını veya kapanacağını fark etmesini sağlıyor. Bu sayede nerede olura olsun güvenli ve rahat bir çalışma alanı sağlıyor. Ayrıca güvenli mikrofon ve sessize alma tuşları ile gizliliğin de kontrol altında tutulmasına olanak veriyor.