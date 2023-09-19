Afra Saraçoğlu'nun DeFacto Reklam Filminin Kamera Arkası Görüntüleri Yayınlandı

Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu, DeFacto'nun yeni reklam filmi için marka yüzü oldu. Reklam filmi, DeFacto'nun Şehre Dönüş koleksiyonundaki trend ürünleri tanıtmak amacıyla yayınlandı. Ayrıca, reklam filminin kamera arkası görüntüleri de izleyicilerle paylaşıldı.

Her yaşa ve her tarza uygun tasarımlarıyla modaya yön veren DeFacto, marka yüzü Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı ‘I Love Me’ kampanyasının yeni reklam filmini geçtiğimiz günlerde yayınladı. 'Önce kendini sevmelisin' mottosuna odaklanılan reklam filminin kamera arkası görüntüleri de izleyicilere sunuldu. Reklam filminin kamera arkası görüntüleri, Afra Saraçoğlu’nun eğlenceli çekim süreçlerini gözler önüne serdi.

Kamera Arkası Görüntüleri