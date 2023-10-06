adL'den Anlamlı Portre

Türkiye'nin önde gelen yerli üretim moda markalarından Adil Işık Group, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamak için sanat ve sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyan özel bir projeye imza attı.