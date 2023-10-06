adL'den Anlamlı Portre
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Türkiye'nin önde gelen yerli üretim moda markalarından Adil Işık Group, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılını anlamlı bir şekilde kutlamak için sanat ve sürdürülebilirlik vizyonunu ortaya koyan özel bir projeye imza attı.
İleri dönüşümün hedeflendiği kumaşlardan Mustafa Kemal Atatürk’ün etkileyici portresini içeren özel bir sanat eseri yaratma fikriyle yola çıkan adL, bu projede sürdürülebilirlik ile sanatı birleştiren ileri dönüşüm sanatçısı Deniz Sağdıç ile işbirliği gerçekleştirdi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlayanlara ilham kaynağı olacak bu eser 3 – 12 Ekim tarihleri arasında Vadistanbul’da sergilenecek. Davete Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık ev sahipliği yaparken, sanatçı Deniz Sağdıç ve Özge Ulusoy'da davete katılan isimler dendi.
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