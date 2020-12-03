Adil Sani Konukoğlu “Yılın İş İnsanları Listesi”nde

Fortune Türkiye’nin bu yıl dokuzuncusunu hazırladığı “Yılın İş İnsanları Listesi”, yaptıkları yatırımlarla, bilanço performanslarıyla, başarılı satın almalarla öne çıkan iş insanlarını bir araya getiriyor. 2020’de yeni pazarların nasıl oluşturulacağının, eski iş alanlarının nasıl güçlendirilip, rekabette nasıl üste çıkılacağını bilen yöneticiler listede yer aldı.Çalışma hazırlanırken bilanço performansı, yapılan yatırımlar, satın almalar ve kazançlı şirket satışları takip edilirken, şirketlerin sektördeki pazar payı ve etkisi, müşteri tabanı, stratejik girişimler gibi bilanço dışı göstergelerin de göz önünde bulundurulduğu belirtildi.

Adil Sani Konukoğlu, hızla değişen dünyada teknolojinin getirdiği imkanları en iyi şekilde değerlendirip şirketlerin rekabetçi gücünün artırılması gerektiğini söyledi.

“Gündemimizde hızla değişen teknolojileri işlerimize değer katacak şekilde kullanmayı sağlayabilmek var” diyen Konukoğlu, “Teknolojinin imkanlarını değerlendirerek, şirketlerin rekabetçi gücünü artırıp daha verimli esnek yapılara dönüştürerek, gelişmiş analitik imkanları da kullanarak veriye dayalı karar verme ve iş yapma kültürünü benimsiyoruz” ifadelerini kullandı.

Global standartlarda teknolojik dönüşümü gerçekleştiren bir SANKO Holding hedeflediklerini kaydeden Konukoğlu, dijitalleşen akıllı fabrikalar ile verimliliği artırmayı hedeflediklerini de sözlerine ekledi.

Yayında yer alan haberde; SANKO Holding’in 2019 yılı cirosunun 9,3 Milyar TL olduğu, 100’ü aşkın ülkeye ihracat yaptığına ve pandemi süreciyle birlikte Maisonette markasıyla maske üretimine başlandığına dikkat çekildi. Tekstil, çimento, enerji ve ambalaj olmak üzere dört ana sektöre odaklanan SANKO Holding’in, 11 farklı sektörde taşeron kadrolar dahil 14 bin çalışana sahip olduğuna değinildi.

Listede Konukoğlu’nun yanı sıra Ali Ülker, Cem Boyner, Fuat Tosyalı, Güler Sabancı, Hamdi Akın, Lucien Arkas, Ömer Koç, Tuncay Özilhan ve Zeynep Bodur Okyay yer aldı.