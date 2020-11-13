Adidas’ın üyelerine özel ayrıcalıklar sunduğu “Creators Club” şimdi Türkiye’de

Adidas, tüketicilerinin özel ürünlere, deneyimlere ve hizmetlere erişimini sağlayarak ödüllendirmeyi amaçladığı yeni bir üyelik programı olan Creators Club’ı Türkiye’de başlatıyor. Üyelikle birlikte kullanıcılara özel etkinliklere giriş, öncelikli hizmet, özel ürünler, benzersiz deneyimler, ödüller ve sınırlı katılımın olduğu lansmanlara erken erişim gibi ayrıcalıklar sunuluyor.

Program, ayrıcalıkların kapsamına göre dört seviyeden oluşuyor. Üyeler ilk olarak başlangıç seviyesi olan “Challenger” ile Creators Club yolculuğuna başlıyor. En üst seviye olan “Icon” statüsüne ulaşan kişiler ise adidas spor takımlarının karşılaşmalarına bilet gibi, sınırlı sayıdaki hediyelerden kazanabiliyorlar. Tüketiciler aynı zamanda çeşitli etkinlikler, satın aldıkları ürünler ile ilgili markaya geri bildirimde bulunarak içerik ürettiklerinde sürpriz ödüller kazanma şansına sahip oluyorlar. adidas yaratıcılık ve katılıma bağlı bu kapsamı Runtastic uygulaması aracılığıyla da genişletmeyi planlıyor.

Kasım ayına özel fırsatlar

Creators Club, Türkiye’de aktif hale gelişini, üyelerine Kasım ayı indirim günlerine erken erişim fırsatı sağlayarak kutluyor. Programa üye olanların tamamına verilecek özel indirim kodu aracılığıyla indirim günlerine erken erişim imkanı tanınacak.

Creators Club ile adidas, kullanıcılarını markayla daha önce hiç olmadığı kadar yakınlaştırarak aralarındaki etkileşimi artırıyor ve uzun vadeli sadakat yaratıp üyelerine kesintisiz ayrıcalık sunmayı hedefliyor. Marka, aynı zamanda dijital ve fiziksel dünyalar arasında köprü kurarak tek bir tüketici profili üzerinden tüm adidas uygulamalarını, etkinliklerini, topluluklarını ve kanallarını birbirine bağlıyor. Mağazadan yapılacak alışverişler ise 2021 yılı içinde platformda geçerli olmaya başlayacak.