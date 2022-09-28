Adidas kablosuz kulaklıklar teknoloji severlerle buluştu
Dünya’nın en önemli spor markaları arasında yer alan Adidas, yurt dışından sonra Türkiye’de de kablosuz kulaklık modelleriyle tüketici elektroniği pazarında yerini aldı.
ŞİRKETLER 28.09.2022, 18:18
Spor alanında kendini kanıtlamış Adidas ve ses teknolojileri sektörüne imzasını atan Zound Industries iş birliği ile üretilen kulaklıklar, Aztek Teknoloji aracılığıyla Türkiye’deki kullanıcılarıyla buluştu. Ses teknolojisi alanında da eşsiz deneyim vaat eden Adidas, üç farklı kablosuz kulaklık modeli ile Türkiye’de satışa sunuldu. Kullanıcılar Z.N.E.01 True Wireless, Adidas Z.N.E.01 ANC True Wireless ve FWD-02 Sport kulak içi model kulaklıklarla benzersiz ses deneyimine davet ediliyor.
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