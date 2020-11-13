ACIBADEM, ŞİMDİ DE DİJİTAL SAĞLIK YÖNETİM SİSTEMİ İHRAÇ EDİYOR!

Acıbadem’in geliştirdiği ve sağlık yönetimine getirdiği bütüncül yaklaşımı ile dünyanın en iyi dijital sağlık yönetim platformlarından biri olan Cerebral Plus, yeni versiyonu ile dünya sağlık sektörünün önde gelen oyuncularının dikkatini çekerken, yazılımın lisans kullanım hakkı 21 milyon USD karşılığında Singapur merkezli Parkway Pantai Limited’e satıldı. Grubun tüm hastanelerinde kullanılacak Cerebral Plus’ın kurulum ve bakım destek gelirleri ile birlikte önümüzdeki 5 yıl içinde toplam gelirin 100 milyon Doları bulması bekleniyor. Özel sağlık hizmetleri sektöründe son 4 yıldır üst üste Türkiye sağlık hizmet ihracatçısı dalında birinci olan Acıbadem, şimdi de dijital sağlık yönetim teknolojisi ihracı ile Türkiye’ye döviz kazandırmaya devam ediyor.

Acıbadem Sağlık Grubu’nun 30 yıllık emeğinin ürünü olan ve hastanelerin tüm hizmetlerini yönetip takip eden, çok sayıda tıbbi uygulamayı barındıran “Cerebral Plus” global bir sağlık yönetim platformuna dönüştü. Türkiye’deki tüm Acıbadem Hastaneleri’nde ve Makedonya’daki hastanesinde kullanılan bu yazılım, hali hazırda Suudi Arabistan’daki bir kamu hastanesinde de kullanılmakta olup Acıbadem’in Bulgaristan ve Hollanda’daki hastanelerinde de kurulum çalışmaları devam etmektedir.

Sağlık yönetimine getirdiği bütüncül yaklaşımı ile dünyanın en iyi dijital sağlık yönetim platformlarından biri olan Cerebral Plus en son versiyonu ile dünya sağlık sektörünün önde gelen oyuncularının dikkatini çekerken, yazılımın lisans kullanım hakkı 21 milyon USD karşılığında Singapur merkezli Parkway Pantai Limited’e (PPL) satıldı. Malezya, Singapur, Çin, Hong Kong, Hindistan ve Brunei’de 50’den fazla hastanesi bulunan PPL, tüm hastane ve tıp merkezlerinde Cerebral Plus’ı kullanmayı hedefliyor. Önümüzdeki 5 yıl içinde kurulum ve bakım destek gelirleri ile birlikte toplam gelirin 100 milyon doları bulacağı öngörülüyor.

Bu proje kapsamında yazılımın kullanılması için Malezya’daki 17 hastanede kurulum çalışmalarına başlandı. Böylece dijital teknoloji alanındaki ilkleriyle Türkiye’de kendi sektöründe dönüşüme öncülük yapan Acıbadem, şimdi yurtdışında çok sayıdaki hastanenin de dijital dönüşümünü başlatmış oldu.

Bugüne kadar, sunduğu sağlık hizmetlerinden gelir elde eden Grup, şimdi kendi ürettiği sağlık yönetim teknolojisi ile adını dünyaya duyurmaya ve sağlık teknolojilerinden de gelir elde etmeye devam ediyor. Özel sağlık hizmetleri sektöründe son 4 yıldır üst üste Türkiye sağlık hizmet ihracatçısı dalında birinci olan Acıbadem Sağlık Grubu, şimdi de dijital sağlık yönetim teknolojisi ihracı ile ülkemize döviz kazandırmaya devam ediyor. Acıbadem bugüne kadar, entegre dijital patoloji sistemi, dijital radyoloji, kağıtsız hizmet yapısı ve Astore markası altında ürettiği dijital ilaç yönetim cihazı ile sağlık teknolojisi alanında birçok ilke imza atmıştı. Şimdi ise ülkemizde hastane yönetim sistemi alanında öncü olan bu yazılımın dünyanın birçok ülkesinden talep görmesi bekleniyor.

Parkway Pantai Limited ile yapılan satış ve anlaşma aynı zamanda Cerebral Plus’ın global bir yazılım oyuncusu olması bakımından da büyük önem taşıyor. Cerebral Plus’ın çok sayıda dil olanağı sunması ve Avrupa, Balkanlar, Ortadoğu, Uzak Asya gibi farklı coğrafyalarda kullanılması; genellikle Amerika merkezli global çözümler karşısında alternatif bir yeni jenerasyon ve entegre dijital platform seçeneği olma yolunda da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bu süreç Türkiye merkezli bir yazılım platformunun IP (fikri mülkiyet) değerinin milyar dolar seviyelerini aşması yolunda da önemli bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Cerebral Plus ne sağlıyor?

Cerebral Plus, Acıbadem Sağlık Grubu’nun sağlık hizmetlerindeki 30 yıllık bilgi birikiminden yola çıkarak kurduğu Acıbadem Teknoloji şirketinin bir ürünü ve bütüncül bir sağlık yönetim platformu. Cerebral Plus ile, tüm hizmetler entegre bir şekilde kayıt altına alınabiliyor, izlenebiliyor ve raporlanabiliyor. Bu sistem ile ameliyathaneden kliniklere, ilaç tedariğinden laboratuvara tüm medikal bölümlerin yanı sıra otelcilik, hastalara yönelik yeme- içme hizmetleri gibi, birbirinden farklı pek çok disiplinin sunduğu hizmetlerin, aynı anda ve entegre bir şekilde çalışması sağlanıyor. Ayrıca sistem, hastanın kendi takiplerini yapabilmesine ve kayıtlı sağlık bilgilerini karşılaştırması ve raporlamasına da olanak sunuyor.

Son teknoloji ile hazırlanan bu platform, uçtan uca iş süreçlerini desteklerken, tüm mobil cihazlar ve bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Globalde hizmet veren diğer yazılımların tüm fonksiyonlarını barındırmasının yanı sıra, tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen bu dijital platform, daha düşük uygulama maliyeti ve hızı ile dikkat çekiyor. Aynı anda farklı kullanıcılar tarafından, farklı dil ve alfabe seçenekleriyle kullanılabilen Cerebral Plus, şu anda hali hazırda İngilizce, Arapça, Türkçe, ve Makedonca dillerinde kullanılıyor. Flemenkçe ve Bulgarca dilleri için de hazırlık yapılıyor. Süreç içinde bu dillere Malayca ve Çince’nin eklenmesi ile birlikte 10 farklı dil ve alfabede hizmet vermesi planlanıyor.

Verimliliği artırıyor, büyük veri çalışmalarına olanak sunuyor

Cerebral Plus’ın en son versiyonu, kullanılan yazılım teknolojisi ile de dikkat çekiyor. Tamamen bulut tabanlı ve mobil uygulama prensipleri ile geliştirilmiş olan versiyon, aynı hastane içinde farklı dil ve alfabelerin aynı anda kullanılmasına izin veriyor. Evrensel iletişim protokollerini kullanarak tüm tıbbi cihazlarla entegre olabilen yazılım, aynı zamanda akıllı yönetim panelleri ile de kurulum destek ve bakım maliyetlerini ciddi bir biçimde azaltarak maliyet avantajı yaratıyor. Modüler ama entegre uygulamalar sayesinde operasyonel, finansal ve medikal tüm veriler online olarak merkezi bir platformda tutulduğu için hem yönetim raporlama sistemi sayesinde yönetim-karar kalitesini artırıyor, hem de öngörüsel (predictive), ve AI (yapay zeka) tabanlı analizlere- uygulamalara, büyük veri çalışmalarına hazır bir platform sunuyor.