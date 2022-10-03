Abdi İbrahim’in Sürdürülebilirlik Raporu’na ABD’den yeni ödül

Şirketin “Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” başlıklı 5. Sürdürülebilirlik Raporu, ABD merkezli bağımsız ödül organizasyonu MerComm tarafından düzenlenen Galaxy Awards’ta Altın Ödül’e layık görüldü. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, “Abdi İbrahim olarak bir asrı aşan deneyim ve uzmanlığımız ışığında sektörümüze öncülük ederken, gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakma hedefiyle çalışıyoruz. Daha iyi bir dünyayı birbirimizden öğrenerek, bildiğimizi paylaşarak birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımıza bu nedenle çok özeniyor; hazırlık, sunum ve duyurum aşamalarında fark yaratacak bir dikkatle çalışıyoruz. Raporlarımızın dünyadaki benzerleri arasında en iyisi seçilmesi hem şirketimiz hem de sektörümüz ve ülkemiz adına bizi gururlandırıyor’’ dedi.

Türk ilaç sektörünün 20 yıldır kesintisiz lideri olan Abdi İbrahim’in dünyaya, topluma, ekonomiye ve ilaç sektörüne katkılarını ve geleceğe yönelik hedeflerini açıkladığı, 2019-2020 dönemini kapsayan 5. Sürdürülebilirlik Raporu; uluslararası alanda en prestijli ödüllerden Galaxy Awards’ta “Online Yıllık Rapor: Sürdürülebilirlik Raporu” kategorisinde en büyük ödül olan Altın Ödül’e layık görüldü.

İletişim alanında mükemmellik standartlarını tanımlayan MerComm kuruluşu tarafından, pazarlama iletişiminde en iyileri ödüllendirmek amacıyla 33’üncüsü düzenlenen Galaxy Awards’a, 50’den fazla ülkeden, yüzlerce başvuru gerçekleşti. Başvurular, bağımsız profesyonellerden oluşan uluslararası jüri tarafından; tasarım ve içerikte yaratıcılık, açıklık, etkililik ve mükemmellik kriterlerine göre değerlendirildi. Jüri, Abdi İbrahim’in Sürdürülebilirlik Raporu’nu Altın Ödül’e layık gördü.

Yurtdışından dördüncü ödül

Abdi İbrahim’in 5. Sürdürülebilirlik Raporu daha önce de dünyanın en yaratıcı fikir ve projelerinin değerlendirildiği Muse Creative Awards 2022’de Yıllık Rapor kategorisinde en büyük ödül olan Platin Ödül, iletişim tasarımı uzmanlarını ve yaratıcı bireyleri onurlandırmak ve ürettikleri işleri takdir etmek için düzenlenen NYX Awards 2022’de Yıllık Rapor kategorisinde en büyük ödül olan Grand Ödül ve dünyada faaliyet raporlarının Oscar’ı olarak nitelendirilen 36. International ARC Awards’ta Bronz Ödül kazanmıştı. Abdi İbrahim 5. Sürdürülebilirlik Raporu, uluslararası arenada kazandığı ödüllerin yanı sıra Türkiye’de yılın en heyecan verici pazarlama ödüllerinden İstanbul Marketing Awards 2021’de de Sürdürülebilirlik Raporu kategorisinde en büyük ödül olan Altın Ödül’e layık görülmüştü.

“Daha iyi bir dünyayı birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz”

Geleceği iyileştirme yolculuğunda sürdürülebilirliği her alanda ön planda tutuklarını vurgulayan Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, sürdürülebilirlik alanında göstermiş oldukları samimi çabanın uluslararası seviyede takdir görmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, şöyle konuştu: “Abdi İbrahim olarak bir asrı aşan deneyim ve uzmanlığımız ışığında sektörümüze öncülük ederken, gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakma hedefiyle çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmalarımız stratejik önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu alandaki tüm çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı yönetim kurulu seviyesinde takip ediyoruz. HEAL2030 sürdürülebilirlik stratejimiz çerçevesinde bilhassa gençleri kucaklayan projelerle toplumsal fayda yaratmaya odaklanırken, 2030 yılında karbon nötr şirket olma hedefimize uyumlu adımlar atıyoruz. Çevresel, sosyal ve yönetsel alanlarda fayda yaratacak şekilde tasarlanan sürdürülebilirlik projelerimizle ilgili ilerleme adımlarımızı ve aldığımız sonuçları şirket çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla paylaşmaya özellikle önem veriyoruz. Daha iyi bir dünyayı birbirimizden öğrenerek, bildiğimizi paylaşarak birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Sürdürülebilirlik raporlarımıza bu nedenle çok özen gösteriyor; hazırlık, sunum ve duyurum aşamalarında da fark yaratacak bir dikkatle çalışıyoruz. Raporlarımızın dünyadaki benzerleri arasında en iyisi seçilmesi hem şirketimiz hem sektörümüz hem de ülkemiz adına bizi gururlandırıyor.’’

Estetik değeri yüksek, bütünsel ve fonksiyonel bir rapor

Abdi İbrahim’in ödüllü raporunda 2019-2020 yıllarına ait kurumsal, çevresel, sosyal ve yönetsel alanlarda yürüttüğü sistematik ve kapsamlı projeler, sergilediği performans ve hedefleri şeffaf bir şekilde aktarılıyor. Rapor; dijital dünyaya uyumlu, yatay formatta, kullanıcı dostu ve interaktif özellikler taşıyor. Kurumsal videolar, filmler ve web sayfalarına yönlendirilen linkler, paydaş görüşleri, ikonlar ve infografiklerle zenginleştirilen rapor; estetik değeri yüksek, bütünsel ve fonksiyonel tasarım ögeleriyle dikkat çekiyor.

Abdi İbrahim’in; GRI standartları, Avrupa Yeşil Mutabakatı (The European Green Deal) ve BM’nin 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın yanı sıra paydaşlarının katılımıyla yaptığı Önceliklendirme Analizi ve Organizasyonel Yaşam Döngüsü Analizi (O-LCA) gibi sürdürülebilirlik çalışmaları ışığında içeriği kurgulanan Sürdürülebilirlik Raporu’nun tasarımı için "geçmiş” ve “gelecek” başlıkları altında 9 stratejik tema belirlendi. “Geçmişten Geleceğe İyileştirme Yolculuğu” mesajı, bu dokuz temayı konu alan kolajlarla görselleştirildi.

Abdi İbrahim'in geçmişine, bugününe ve gelecek vizyonuna ait görsel referanslarda geçmişten izler taşıyan kolajlar, bugünün dijital dünyasının görsel dili ile çerçevelendi. “Editoryal” tarafından hazırlanan raporun, kapağında ve seperatörlerinde yer alan illüstrasyonlar, ünlü kolaj sanatçısı “Selman Hoşgör” tarafından tasarlandı. Raporda yer alan Abdi İbrahim’in tesislerine ve genel merkezine ait fotoğraflar ise ünlü mimari fotoğrafçı “Cemal Emden” tarafından çekildi.

Abdi İbrahim’in 5. Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi’nin (Global Reporting Initiative-GRI) SKA Haritalama Hizmeti’nden (SDG Mapping Service) geçen Türkiye’nin ilk kurumsal sürdürülebilirlik raporu olma özelliğini de taşıyor.