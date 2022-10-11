ABDİ İBRAHİM’DEN YENİ İSTİHDAM KARARI

Sahadaki en büyük gücü olan tıbbi tanıtım kadrosunu genişleteceğini açıklayan şirket, 200 kişiyi daha kadrolarına dahil etme kararı aldı. Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, 2022 yılında da yatırıma devam ettiklerini belirterek, “Organik ve inorganik tüm büyüme fırsatlarını değerlendirerek, ülkemizin ilaçta bölgesel güç olma hedefine hizmet ediyoruz. Şartlar ne olursa olsun yatırıma ve istihdama devam ilkesiyle, bilhassa ülkemizde genç istihdamı için umut veren bir model olmayı sürdüreceğiz’’ dedi.

Türk ilaç sektöründe 20 yıldır kesintisiz pazar lideri olan, yurt içinde ve yurt dışında toplam 4 bin 750 kişiyle faaliyet gösteren Abdi İbrahim, yeni istihdam paketiyle hem saha kadrolarını hem de satış&pazarlama kadrolarını kuvvetlendirecek. Türkiye’nin en geniş tıbbi tanıtım temsilcisi kadrosuna sahip olan şirket, saha çalışmaları için 175 kişilik, pazarlama & satış yöneticiliği programı için de yeni mezun adaylar arasından 25 kişilik işe alım yapacak. İşe alımlar, Abdi İbrahim’in 5 yıllık stratejik planı ve vizyonunda tanımlanan, “2025’e kadar yurtiçinde mevcut büyüklüğün 1.5 katına ulaşma hedefi” doğrultusunda gerçekleşecek.

Nezih Barut: İlave her bir istihdamı ülke geleceğine yatırım olarak görüyoruz

Abdi İbrahim Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut, konuyla ilgili şunları söyledi: “110 yıllık bir şirket olarak kendimizi, sektörümüze ve ülkemize karşı sorumlu hissediyoruz. En zor zamanlarda dahi yatırımlarımızı ertelemiyor, etki alanımızda olan tüm paydaşlarımız için katma değer yaratmak istiyoruz. İyi çalışılmış, hedef odaklı yatırımlarımızın doğal sonucu olarak ülke istihdamına sürekli katkımız devam ediyor.”

Son iki yılda biri yurt dışında biyoteknoloji alanında OM Pharma stratejik ortaklığı, diğeri ise yurtiçinde tüketici sağlığı alanında INOLIVA satın alması olmak üzere iki önemli satın alma operasyonu gerçekleştirdiklerini, dünya devi ilaç şirketleriyle imzalanan üretim anlaşmaları çerçevesinde Esenyurt’taki tesislerde ilave yatırımların ve yenileme çalışmalarının yapıldığını belirten Nezih Barut, uluslararası pazarlarda derinlik ve yaygınlık kazanmak için organizasyonel yatırımların da sürdüğünü ifade ederek, “Biz yatırım iştahı yüksek bir şirketiz. Büyüme yolculuğumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. 2022 yılı toplam yatırım bütçemiz 1.1 milyar TL olarak gerçekleşti. Yaptığımız her yatırımla istihdam potansiyelini artırıyoruz. Yarattığımız her bir ilave istihdamın, ülkemizin geleceği olan gençlerimize bir yatırım olduğunun bilincindeyiz” dedi.

“2025’e kadar yurtiçinde 1.5 kat büyüyeceğiz’’

Abdi İbrahim’in uluslararası pazarlar, tüketici sağlığı ürünleri, üretim hizmetleri, biyoteknolojinin yanı sıra yurtiçi faaliyetler alanında da büyüme hedefi taşıdığını söyleyen Nezih Barut şöyle dedi: “Yurt içinde lider konumdayız ve bu liderliği 1.5 kat büyüyerek pekiştirmek istiyoruz. Bunu stratejik tedavi alanlarında, portföyümüzü zenginleştirerek gerçekleştireceğiz. Bu alandaki büyümemizde en büyük gücümüz sahadaki tıbbi tanıtım temsilcilerimiz. Halen Türkiye’nin en büyük saha kadrosuna sahip şirketiyiz ve daha da yaygın bir şekilde hizmet alanlarımızda var olacağız.’’

Organik ve inorganik tüm büyüme fırsatlarını değerlendirerek, Türkiye’nin ilaçta bölgesel güç olma hedefine hizmet edeceklerini vurgulayan Barut, sözlerini şöyle tamamladı: “Almış olduğumuz ilave istihdam kararı, şartlar ne olursa olsun yatırıma ve istihdama devam ilkemizin bir yansımasıdır. 2022 yılı bitmeden ailemize katılacak 200 yeni arkadaşımızı heyecanla karşılamaya hazırız. Abdi İbrahim olarak bilhassa ülkemizde genç istihdamı için umut veren bir model olmayı sürdüreceğiz.’’