A101 Instagram perakende hesapları arasında Dünya ikincisi oldu

Dünya çapında faaliyet gösteren sosyal medya strateji ve analiz platformu Social Baker’s ın 1 Ocak-19 Kasım 2020 verilerine göre A101, dünya çapındaki Instagram perakende hesapları içinde ikinci sıraya yerleşti.

Sosyal medya iletişiminde de öncü markalar arasında olan A101, 2020 yılında başarılı hesap yönetimi sayesinde “Social Media Awards Turkey’’ Zincir Marketler Kategorisinde altın ödülün sahibi olmuştu. A101’in sadece Instagram’da 9 milyona yaklaşan takipçi sayısı bulunuyor. Aynı zamanda dünyanın en çok takip edilen marketi olan A101, dünya “alışveriş” sıralamasında da ilk üç marka içinde yer alıyor.

Türkiye’de kaliteli ve ucuz alışverişi herkese yaymak için 12 yıl önce yola çıkan, bu doğrultuda yenilikçi uygulamalarla müşteri deneyimini sürekli iyileştirmeyi ilke edinen A101, sosyal medya yatırımları ile müşterileri ile kurduğu yakın bağını dijital kanalda da koruyor. A101 Pazarlama Müdürü Yeliz Yahşi Bilgiç konuya dair yaptığı açıklamada ‘’ En başından beri sosyal medya bizim için müşterilerimize kulak verdiğimiz ve onlarla ilişki kurduğumuz bir mecra. En çok beğenilen marka olmak ise her şeyden önce müşterilerimizle kurduğumuz güven ilişkisinin dijitaldeki yansıması. Dünya çapındaki dev markaları geride bırakarak bu başarıyı elde etmek ise ayrıca gurur verici.’’ diyerek görüşlerini paylaştı.