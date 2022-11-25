Son Dakika

9 şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası aldı

Albayrak Grubu, 9 grup şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası alarak bir ilke imza attı.

ŞİRKETLER 25.11.2022, 15:16
9 şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası aldı

İnşaat, sanayi, medya, hizmet, kağıt ve lojistik sektörlerinde 20’den fazla sektörde Türkiye ekonomisine katkı veren Albayrak Grubu, 70. Yılını geride bırakırken çalışan markası alanında hayata geçirdiği projelerle ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda global ölçekte hizmet veren Great Place to Work® Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılan Albayrak Grubu, geçtiğimiz yıl Türkiye’de Albayrak Medya grup şirketleriyle Great Place to Work® “Harika İş Yeri” Sertifikası almaya hak kazanmıştı. Albayrak Grubu, bu yıl da 9 grup iştirakiyle Great Place to Work® Sertifikası almaya hak kazanarak kendine ait rekoru kırdı. 

Albayrak Grubu bünyesindeki Albayrak İnşaat, Albayrak Medya, Tümosan, Varaka, Sukkar, Albil, Areda, Nakil Lojistik, Trabzon Port çalışanlarının değerlendirmesi doğrultusunda “Harika Bir İşyeri” sertifikası aldı. İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti alanında önemli bir başarıya daha imza atan Albayrak Grubu, ilk defa 9 şirketiyle Great Place to Work® Sertifikası aldı. Bu sertifikayı alamaya hak kazanan Albayrak Grubu şirketleri için kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Albayrak Grubu şirketleri yöneticileri ve çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından Albayrak Grubu yöneticilerine plaket verildi. 

“70 yıllık başarının arkasında çalışanlarımızın özverisi var”

Törende konuşma yapan Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, grubun başarısının arkasındaki gücü açıkladı. Bolat “Albayrak Grubu’nu oluşturan her bir çalışanın mutluluğu, çalışma ortamımızın huzuru ve birbirimize olan güven duygumuz her zaman ön planda oldu. Birlikte inşa ettiğimiz kurum ve ekip kültürünü içselleştirmeyi başardık. Şirketimiz için aldığımız her karar, yaptığımız her çalışma bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri döndü ve her zaman “Önce İnsan” ilkemiz doğrultusunda adımlarımızı attık. Aldığımız sertifika da doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ki bağımsız ve saygın bir kurum olan Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan anket ve araştırmalar sonucunda buna hak kazandık. Faaliyetleriyle adımızı dünyaya duyuran, gururlandığımız tüm projelerde taşın altına elini koyan çalışma arkadaşlarımıza, 70 yıllık grubumuzun kahramanlarına bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

“Yıl boyunca yürüttüğümüz çalışmalar çalışanlarımız tarafından takdir edildi”

Çalışanların hakkaniyet, takım ruhu, güvenilirlik, gurur ve saygı kriterlerinde şirketini “Harika Bir İş Yeri” ortamı olarak değerlendirmesinin, yürütülen çalışmaların çok gurur verici bir sonucu olduğunu belirten Albayrak Grubu İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk; 70 yılı geride bırakan Albayrak Grubu’nun kurum kültürünü destekleyen Great Place to Work® Enstitüsü’nün bağımsız değerlendirmesi ve çalışanların görüşleriyle, Türkiye’de bir ilke imza atarak farklı sayıda ve sektördeki iştirakiyle birlikte sertifikalandırılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yavuztürk, “Öğrenme ve gelişim platformumuz Albayrak Akademi 2021 yılında, aktif hale getirildi. Akademide liderlik gelişim programları, kişisel gelişim, zorunlu eğitimler gibi farklı programları bir arada yürütüyor ve artık kendi iç eğitmenlerimizi yetiştirerek, sürekli gelişime odaklanıyoruz. Genç yeteneklerin şirketlerimiz bünyesine katılmasına büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, tüm şirketlerimizle birlikte “Genç Albayraklılar” ve “Tohum” programlarımızı başlattık.

“Albayrak Grubu olarak her bir çalışma arkadaşımızın, mesleki ve kariyer gelişimi bizim açımızdan oldukça kıymetli. Çalışma arkadaşlarımızın göstermiş olduğu teveccühleri ve oluşturduğumuz bu güzel iklimi koruyabilmek adına çalışmalarımızı artırarak ve kararlılıkla sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 25 Kasım 2022
İmsak 06:26
Güneş 07:56
Öğle 12:56
İkindi 15:24
Akşam 17:46
Yatsı 19:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 14 33
2. Pendikspor 13 24
3. Keçiörengücü 13 24
4. Samsunspor 13 23
5. Rizespor 13 22
6. Boluspor 13 22
7. Bodrumspor 14 22
8. Manisa FK 13 20
9. Sakaryaspor 14 19
10. Altay 14 18
11. Bandırmaspor 13 18
12. Adanaspor 14 17
13. Göztepe 13 17
14. Tuzlaspor 13 15
15. Erzurumspor 13 14
16. Altınordu 13 12
17. Ö.K Yeni Malatya 14 10
18. Gençlerbirliği 13 7
19. Denizlispor 14 6
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4