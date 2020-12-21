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66 yıllık tecrübe Tuzlaport'ta

Anadolu yakasının en gözde alışveriş ve yaşam merkezi Tuzla Port, seçkin markaların katılımı ile gücüne güç katmaya devam ediyor.

66 yıllık tecrübe Tuzlaport'ta

Türkiye'nin 81 ilinde tüketicilerin değişen ihtiyaçlarına hızla cevap verebilen ürün portföyüyle 66 yıldır hizmet veren Migros, 10.500 farklı ürünün reyon ve raflarda yer alacağı İstanbul'daki 520. mağazasını Tuzla Port'ta açtı.

Mağazanın açılışında pandemi tedbirleri ve sosyal mesafe kurallarına azami özen gösterilirken açılış kurdelesini  Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, Tuzla Port Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Ökçün ve Migros Ticaret A.Ş. Şube Direktörü Güneş Fırıldak kesti. Kurdele kesiminin ardından açılışa katılan sınırlı sayıda davetli ve Migros müşterileri ile birlikte mağaza raflarını dolaşıp Güneş Fırıldak'tan bilgi alan Şadi Yazıcı ve Hümeyra Ökçün, hijyenik ve kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla halka arz eden markaya bir kez daha teşekkür ettiler.

YENİGÜN HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
TuzlaportMigrosşirkethaberleri
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