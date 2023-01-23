Son Dakika

600 bin dolarlık yeni yatırım aldı 1,5 yılda değerini 50’ye katladı!

Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki ilk unicorn’u olma vizyonuyla hızlı büyümesini sürdüren Kidolog, 600 bin dolarlık yeni yatırım turuyla birlikte şirket değerlemesini 7,5 milyon dolara (yaklaşık 140 milyon TL) yükseltti. Kidolog böylece, Temmuz 2021’de 3 milyon TL üzerinden aldığı tohum öncesi yatırımdan bugüne, değerlemesini yaklaşık 50 kat artırarak Türk girişimcilik ekosisteminde önemli bir başarıya imza attı.

ŞİRKETLER 23.01.2023, 10:04
600 bin dolarlık yeni yatırım aldı 1,5 yılda değerini 50’ye katladı!

Türkiye’de son yılların en hızlı büyüyen girişimleri arasında yer alan Kidolog, 600 bin dolarlık yeni yatırım turunu tamamladı. Eski yatırımcılarının tamamının katıldığı; ayrıca aralarında Founder One, TT Ventures ve Ceyda Düvenci gibi 10’un üzerinde yeni yatırımcının dahil olduğu yatırım turuyla birlikte şirketin değerlemesi 7,5 milyon dolara (yaklaşık 140 milyon TL) ulaştı. 

Online ortamda sağladığı ebeveyn ve çocuk danışmanlığı alanında 600’e yakın danışmanıyla faaliyet gösteren Kidolog, aldığı yeni yatırımla birlikte yurt içi ve yurt dışındaki büyümesine hız verecek. Aile teknolojileri alanında Türkiye’nin ilk unicorn’u olma vizyonuyla çalışmalarına devam eden Kidolog, yurt içinde yeni iş alanlarında organik ve inorganik büyüme fırsatlarının takipçisi olurken, danışmanlığın yanı sıra çocuk gelişimi konusunda farklı proje, uygulama ve atölye çalışmalarını da hizmetleri arasına ekleyecek. Şirket ikinci etapta ise, İngiltere’nin ardından ABD ve Almanya gibi pazarlarda İngilizce ve Almanca danışmanlık hizmetlerini de devreye almayı planlıyor.

KÜRESEL ATILIM DÖNEMİNİN BAŞLANGICI

Kidolog Kurucu Ortağı ve CEO’su Eray Uğurelli, söz konusu yatırım turunun, şirket için önemli bir büyüme döneminin de başlangıcı olacağını söyledi. Eray Uğurelli, “Şubat 2021’de 15 bin TL sermaye ile kurduğumuz Kidolog, 2 yıldan kısa bir sürede yaklaşık 140 milyon TL’lik değerlemeye ulaştı.” dedi.

Ebeveynlerin en çok bilgi aldığı konuların başında çocuklardaki ‘iki yaş sendromu’nun geldiğini belirten Uğurelli, “Aslında bu, girişimlerin gelişim süreçlerini de iyi özetleyen bir metafor. Bir girişimin, ikinci yıldan sonraki gelişimi, markanın geleceği için de belirleyici role sahip. Bu yüzden de bu yatırım turuyla birlikte, 2023 yılını Kidolog için; küresel atılım dönemimizin başlangıcı olarak görüyoruz. Kendi mühendislerimiz ve yazılımcılarımızla geliştirdiğimiz altyapımızla, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın önde gelen aile teknolojileri şirketleri arasında yerimizi alacağız” diye konuştu.

YENİ YATIRIMCILARLA, UNICORN YOLCULUĞU

Bu süreçte, önemli yatırımcıların da Kidolog ailesine dahil olduğunun altını çizen Uğurelli şöyle devam etti: “Alesta Yatırım’la birlikte, 10’un üzerinde yeni yatırımcımız bu hikayenin bir parçası olmayı tercih etti. Yatırım Komitesi’nde Faruk Eczacıbaşı ile Sina Afra gibi Türk girişimcilik ekosisteminin önde gelen isimlerinin yer aldığı; İş Bankası bünyesindeki Maxis Girişim Sermayesi Portföy tarafından yönetilen ‘etki yatırım fonu’ Founder One, Türk Telekom'un kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures, Türkiye’nin önde gelen inovasyon merkezlerinden İTÜ ARI Teknokent ve Kumkaya Makina gibi lider kurumların yanı sıra Ceyda Düvenci, Yiğit Çavuşoğlu, Emre Gerçek ve Sercan Akkaş gibi bireysel yatırımcıların da katılımıyla birlikte, hedefimiz Türkiye’nin aile teknolojileri alanındaki ilk unicorn’u olmak. Şu anda Türki Cumhuriyetler, İngiltere, Fransa, Hollanda gibi yaklaşık 20 farklı ülkeden Türkçe konuşan yüzlerce ebeveyne hizmet veriyoruz. Önümüzdeki dönemde Almanca ve İngilizce’yi de Türkçe’nin yanına ekleyeceğiz, küresel marka yolculuğumuzda önemli bir dönemeci geride bırakacağız. Aile teknolojileri, tüm dünyada en hızlı büyüyen alanlardan birisi. Kidolog olarak dünyada bu alanın sembol markalarından biri olmak için yola çıktık.”

YATIRIMCILARDAN KİDOLOG’A TAM DESTEK

Escort Teknoloji Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özer de konuyla ilgili değerlendirmesinde, “Bağlı ortaklığımız Alesta Yatırım aracılığıyla ilk yatırımcısı olduğumuz Kidolog’un yeni yatırımdan aldığı güçle, Türkiye ve küresel çapta, aile teknolojileri alanının en iddialı markalarından biri olacağına olan güvenimiz tam”dedi.

Son yatırım turunda Kidolog’un yatırımcıları arasına katılan Founder One’ın Genel Müdürü ve Yatırım Komitesi Üyesi Ali Şahin ise, “Gerek yarattığı etki gerekse güçlü ekibi ile yatırım yapmak için heyecanlandığımız bir girişim olan Kidolog aynı zamanda imzasını attığımız ilk yatırım olma özelliğini de taşıyor.” şeklinde konuştu.

AVRUPA’DA “GELECEĞİN YILDIZLARI” ARASINDA 

2021’deki kuruluşundan kısa süre sonra Alesta Yatırım’dan 3 milyon liralık tohum öncesi yatırım alan, ardından sırasıyla 10 milyon TL ve 30 milyon TL değerleme üzerinden iki yatırım turunu tamamlayan Kidolog, geçen yıl Endeavor BTF, Turkish Collective ve G4A Turkey programlarına seçilmiş; ayrıca Türk Telekom iştiraki TT Ventures bünyesinde yürütülen girişim hızlandırma programı PİLOT’a kabul edilmişti. Kidolog, geçtiğimiz günlerde de Avrupa girişimcilik sisteminin en prestijli platformlarından Sifted tarafından, ‘takip edilmesi gereken’ 22 erken aşama girişim arasında gösterilmişti.

#idolog
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Ocak 2023
İmsak 06:47
Güneş 08:16
Öğle 13:21
İkindi 15:52
Akşam 18:16
Yatsı 19:39
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 18 38
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 18 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Giresunspor 19 21
12. Gaziantep FK 19 19
13. Ankaragücü 18 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 18 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Bandırmaspor 19 34
7. Boluspor 20 33
8. Rizespor 19 31
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 20 27
12. Adanaspor 20 22
13. Altay 20 21
14. Erzurumspor 20 21
15. Tuzlaspor 20 19
16. Ö.K Yeni Malatya 20 16
17. Altınordu 20 16
18. Denizlispor 19 15
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 20 33
6. Brighton 19 31
7. Fulham 20 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Espanyol 18 20
13. Valencia 16 19
14. Almeria 17 18
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6