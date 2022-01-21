51 Ülke Arasında İlk 3’e Girdiler

Ceo’luk görevini Nihat Aydın’ın yaptığı Atasun Optik, Dünyada tüm Grand Vision mağazalarında uygulanmaya başlanan “G.V 2.0 Konsept Uygulaması” tüm mağazalar içinde Dünya’da 51 ülke arasında en iyi 3 uygulama arasına girdi. Atasun 2.0 Konsept uygulaması ilk olarak İstanbul First Avenu Avm de yapılırken “Global Consept” sorumluları tarafından yapılan kontrollerde, Atasun Optik ve konseptten sorumlu olan N8 Proje tam not aldı. Atasun İş Geliştirme Direktörü Yalçın Yıldırım, “Proje Direktörü Ömer Ay, Proje Uzmanı Feride Atbaşı, N8 Proje Müdürü Ufuk Bilgen ve Konsept Uzmanı Büşra Özcan başta olmak üzere bu başarıyı yakalayan tüm yetkilileri kutluyorum” diye konuştu.