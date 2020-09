48’İNCİ YILA ÖZEL SERAMİKLİ PASTA

Keyifli geçen yemeğin ardından Ege Seramik'in 48’inci yıla özel hazırlanan pastanın mumlarını dostlarıyla üfleyen İbrahim Polat, pasta üzerindeki çizilen seramiklere dikkat etmesi gözlerden kaçmadı. Konuşma sırasında duygusal anlar yaşayan İbrahim Polat, “48’inci kuruluş yılını kutladığımız Ege Seramik için bir aradayız. 48 yıldır Ege Seramik ve Ege Vitrifiye yüzde 90 yerli ham madde ile üretim yaparak, dünyanın her yerine ihracat yapıyor. Ege Seramik'e ham madde sağlayalım diye kurduğumuz Polat Maden, sınırları aşıp üretiminin yüzde 70'ini ihraç ederek yüzümüzü güldürüyor. Sektörde her zaman öncü konumda olup, Türkiye'nin en iyi tanınan ilk 100 markasının içerisinde olan Ege Seramik, bu yıl tüm dünyada sadece 18 firmanın sahip olduğu Green Squared (Yeşil Üretim) belgesini almaya hak kazanmış ilk ve tek Türk firması olarak bizleri gururlandırmıştır” diye konuştu.

‘Bizim bütün servetimiz ülkemizdir’

“Ege Seramik ve Ege Vitrifiye şirketlerimiz geçtiğimiz aylarda Covid-19 Güvenlik Üretim Belgelerini aldık” diyen İbrahim Polat, “Çalışanlarımızın sağlığına verdiğimiz önemi tescillemiştir. Polat Grubu içindeki üç otelimizde de her yıl binlerce turist ağırlayarak ülke ekonomisine katkı yapmaktayız. Grubumuzda 5 bin kişiye iş veriyoruz. İkinci kitabımda isim olarak da kullandığım ‘Toprağı Altın Eden Adam’ olarak söyleyebilirim ki, devlet desteği almadan yüzde 100 yerli ve milli sermaye ile ülkemize yatırım yapıyor, istihdam sağlıyor, katma değer yaratıyor ve ihracatımızla döviz kazandırıyoruz. Ege Seramik, kendi sektöründe Türkiye'de birinci, dünyada 18’inci sıradadır. Bizim bütün servetimiz ülkemizdir. Ne kazanılıyorsak bu ülkeye yatırım yapıyoruz. Bu mutlu günümüzde davetimize gelerek bizleri onurlandırdınız, hepinize teşekkür ederim" şeklinde konuştu.