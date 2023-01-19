3.5 milyon KOBİ için CEO programı başlıyor!

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Türkiye'deki yaklaşık 3.5 milyon KOBİ'nin yönetici ihtiyaçlarının karşılanması için CEO Sertifika programı hayata geçirdi. 17 Şubat’ta başlayacak ve toplam 75 saat sürecek eğitim, yeni nesil içerik platformu https://accessland.live ‘de çevrim içi gerçekleştirilecek. e-Devlet Onaylı Sertifika programıyla "yönetim ve iş geliştirme, insan kaynakları, finansal stratejiler, pazarlama ve satış, üretim ve dijitalleşme" alanlarında şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Program koordinatörü Prof. Dr. Murat Kasımoğlu “Türk KOBİ yöneticileri için geliştirilen bu eğitim programının; yönetim, finans, satış ve büyüme süreçlerine önemli katkı sağlayacağını” ifade etti. Accessland kurucusu ve CEO’su Nihal Temur Ocak ise ‘’CEO programı Türkiye’de bir ilk. Eğitim ve iş geliştirme, insan kaynakları, finansal stratejiler, pazarlama ve satış, üretim ve dijitalleşme sertifika programının ana konu başlıkları. CEO’lar, genel müdürler, genel müdür yardımcıları, KOBİ’lerin; hissedarları, veliahtları, üst düzey yöneticileri, üst düzey yönetici adayları katılım sağlayabilir’’ diye konuştu. Tutku ekonomisinin öncülerinden https://accessland.live ; ABD, Kanada, tüm Avrupa, İngiltere, Ortadoğu ülkeleri, Japonya, Singapur, Avusturalya, Güney Kore, Hindistan, Endonezya, Malezya, Güney Afrika, Mısır, Nijerya gibi başta olmak üzere 48 ülkeden içerik üreticisine hizmet veriyor.