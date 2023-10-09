27. EMITT Turizm Fuarı: İstanbul'da Dünya Turizm Profesyonellerini Buluşturuyor!

Turizm sektörü temsilcilerinin bir araya geldiği Dünyanın beş büyük turizm fuarı arasında yer alan 27. EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 6-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek. Bu etkinlik, dünya genelinden turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 27. kez İstanbul'da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında yer alan EMITT – Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, her yıl 45.000’e yakın sektör profesyonelini ve dünyanın dört bir yanındaki tatil yerlerinin ve seyahat şirketlerinin sunduğu yeni ve heyecan verici seyahat fırsatlarından faydalanmak isteyen binlerce tatil tüketicisini ağırlıyor.

EMITT Turizm Fuarı, Türkiye'nin Turizm Sektörünü Dünyaya Açan Kapı Olmaya Devam Ediyor!

EMITT Turizm Fuarı 26 yıldır, Türkiye’de pek çok yeni tatil ve turizm destinasyonu oluşmasına ortam hazırlayan, Türkiye’de şehirlerin hatta köylerin markalaşmasına ve yerli yabancı turistle buluşmasına ev sahipliği yapan turizm sektörünün dünyaya açılan kapısı olmaya devam ediyor. Tüm katılımcılara, profesyonel yerli ve uluslararası ziyaretçilere yeni iş ve iş birliği olanakları sunabilen bir platform olarak EMITT’e her yıl ülke pavilyonları, tatil destinasyonları, yaz ve kış turizmi ve outdoor turizmi destinasyonları, oteller ve turist merkezleri, tur operatörleri ve acenteler katılıyor.

Geçtiğimiz yıl 26.sı gerçekleşen EMITT Turizm Fuarı’nda 95 ülkeden 28 bin 815 ziyaretçi ve 600’e yakın katılımcı ağırlandı. Fuar kapsamında her yıl gerçekleşen “Davetli Tur Operatörü” programında Fransa, Tunus, Kanada, Bulgaristan, İspanya, İngiltere, İsviçre, İran, İtalya, Yunanistan, Macaristan, Singapur ve Azerbaycan gibi önemli ülkeler başta olmak üzere toplam 40 ülkeden gelen 150’yi aşkın davetli tur operatörü fuarda yer aldı.

Sunduğu iş birliği fırsatları ile geçtiğimiz yıl 500 milyon Euro'nun üzerinde iş hacmi sağlayan fuar bu yıl ülke ekonomisine sunduğu katma değeri artırmayı hedefliyor. Türk turizminin daha da büyümesine ve çeşitlenmesine katkı sağlayan bu etkinlik, her yıl binlerce turist ve sektör profesyonelini ağırlayarak Türkiye'nin turistik cazibesini artırıyor.

27. EMITT fuarının Türkiye ekonomisine, turizmine ve ülke markasına büyük katkısı olduğuna dikkat çeken EMITT Fuar Direktörü Hacer Aydın,

“EMITT Fuarı’nda geçtiğimiz yıl Turizm sektörüne yönelik 2023 yılı ve sonrası için öngörülerimizi paylaşarak, çözüm önerileri üzerinde durduk. 95 ülkeden toplam 28 bin 815 ziyaretçi, 600’e yakın katılımcı ve 5 uluslararası Influencera ev sahipliği yaptık. Uluslararası alanda, yeni satın alma, iş geliştirme, yeni iş ve iş birliği fırsatları sunan EMITT’te katılımcıların daha fazla fayda sağlayıp daha verimli görüşmeler yapılabilmesi için geliştirilen B2B randevu sistemi ile tüm katılımcılarımız 40 ülkeden 150’yi aşkın davetli tur operatörüyle önceden randevulaşarak görüşme imkanına sahip oldu.

2024 haritamıza baktığımızda turizmin çeşitlendirilerek 12 aya ve tüm ülkeye yayılması amacıyla alternatif turizm ürünlerinin tanıtım çalışmaları yapılacak ve başta dünyada yükselen pazar konumundaki ülkeler ile Amerika ve Uzak Doğu gibi uzak pazarlardaki ülkelerin öncelikle üst gelir grubuna yönelik olarak yürütülecektir. Yerli turizm sezonun 12 aya yayılmasına büyük katkı sağlamaktadır. Turizm sektörünün daha büyük ölçeklere ulaşmasını ve doluluk oranlarının yükselmesini, böylece turizm sektöründe karlılığın ve rekabet gücünün artmasını sağlamaktadır. Konaklamalar ve etkinlikler içinde yerli turizmin payı özellikle yaz sezonu dışında arttırılmaya çalışılmaktadır.

Bunların yanı sıra görüyoruz ki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 yılında pazar çeşitliliğine ağırlık verecek. Bu çerçevede öncelikle mevcut stratejik pazarlar olan Birleşik Krallık, Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve Türki Cumhuriyetlere daha yoğun pazarlama faaliyetleri düzenlenecek.

2023 Ocak ayında 5 yıllık turizm sektörü hedeflerine göre, 2023 yılında 60 milyon turist ve 56 milyar dolar turizm geliri hedeflenmişti. Bu gelirlerin yakalanması beklenirken, Türkiye'nin turizm sektörüne yönelik önemli bir ivme kazandırılması da hedeflenmektedir.2024 yılı beklentileri ise 59,6 milyar dolar gelir, 62,8 milyon turist ve kişi başına 950 dolar gelir olarak belirlenmiştir.

Çin ve ABD, Güney Amerika, İskandinavya, Körfez Ülkeleri, Uzakdoğu gibi yeni pazarlar 2024 yılı için öncelikli ve önemli olacaktır. Çin, ABD ve S. Arabistan’ın özellikle ağırlık verilecek 3 ülke olacağı da gözlemlerimiz arasında yer alıyor. EMITT ile bu ilişkileri güçlendirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz. Dolayısıyla bu yıl katılımcıların daha fazla iş birliği yapmalarını teşvik eden yeni fırsatlar ve programlar sunarak hedefimizi büyütüyoruz. Özellikle dijital teknolojiler ve sürdürülebilir turizm gibi sektörün öncelikli konuları üzerinde durulacağı fuarımızda bu yıl Türkiye’nin gücünü hep birlikte yeniden keşfedeceğiz.”