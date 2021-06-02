2030 yılında dünyada satılacak araçların %50’si elektrikli olacak

Bu verilerin elektrikli araçlara olan talebin habercisi olduğunu anlatan TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “ Bu oranlar, dünyada elektrikli araçların çok önemli bir eşikte olduğunun habercisidir. Morgan Stanley analizlerine göre, 2021 yılında globaldeki elektrikli araç pazarının %50 büyümesi bekleniyor. 2030 yılında ise, dünyada satılan araçlarının %50’nin elektrikli araçlardan oluşacağı ve yollardaki araçlarda elektrikli oranının %31’i geçeceği öngörülüyor” dedi.

Tesla, dünyanın en değerli 7 otomobil üreticisinin toplamından değerli oldu

Tesla’nın yaklaşık 700 milyar dolarlık değeriyle, dünyanın en değerli 7 otomobil üreticisinin toplamından daha değerli olduğunu kaydeden TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları anlattı: “ 2012 yılında yüzde yüz elektrikli aracı Tesla S ile seri üretime başlayan Tesla, 9 yıl içinde dünyanın en değerli otomobil şirketi Toyota’nın üç katından fazla bir değere ulaştı. 2021 Mayıs başı itibariyle 700 milyar dolar pazar değerine sahip olarak, dünyanın en değerli 7 otomobil üreticisinin toplamından daha değerli oldu. Oysaki, dünyanın Tesla’dan sonraki en değerli küresel otomobil üreticisi Toyota, 2020 yılında yaklaşık 500 bin araç satan Tesla’dan tam 19 kat fazla satış yapmıştı. Tesla’nın bu gücü, klasik otomobil üreticilerini ürkütüyor. Ford gibi firmalar, geriden gelseler de önemli yatırımlar yapmaya ve gelecekte hızla dönüşecek pazardaki pozisyonlarını geliştirmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

Teknoloji firmaları elektrikli ve otonom araç startuplarına yatırım yapıyor

Son yıllarda teknoloji firmalarının elektrikli ve otonom araç startuplarına yatırım yaptığına işaret eden TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: “ Düne kadar teknoloji firması olarak ön plana çıkan Huawei, Xiaomi, Didi, Apple, Tencent, Alibaba and Baidu gibi firmalar, geleceğin elektrikli araçlar pazarında var olmak için çalışmalarını hızlandırdılar. Yine elektrikli araç unicron’ları arasında yer alan Nio, Xpeng and Li Auto 2019’dan bu tarafa 4 milyar doların üzerinde fon toplamayı başardılar. Amazon ve Google gibi teknoloji devleri de, otonom sürüşe 2015’ten bu tarafa ciddi yatırım yapıyorlar. Bu konuda, rakiplerinin gerisinde kaldığını düşünen Microsoft geçtiğimiz günlerde önemli bir atak yaptı ve General Motors'un otonom sürüş firması olan Cruise'a bir grup yatırımcıyla birlikte 2 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Bu yatırımla birlikte Cruise'nin değeri 30 milyar doları geçti. Bu yatırımla Microsoft, General Motors'un yeni bulut sağlayıcısı oldu ve Microsoft’un bulut hizmet sağlayıcısı Azure, Cruise’un depolama, yapay zeka ve makine öğrenimi yeteneklerini geliştirmesine yardımcı olacaktır. 2017’den bu tarafa otonom araç teknolojileri üzerine çalışan Çin’in en büyük arama motoru Baidu, kurduğu yapay zeka destekli otonom araç platformu Apollo.Auto ile dünyanın bu alandaki en büyük dijital platformunu oluşturdu. 100 Milyar doların üzerinde bir değere ulaşan Apollo, dünyanın önde gelen araç üreticilerine hizmet vermeye başladı” dedi.

Elektrikli araçlarda, batarya ve pil teknolojileri önem kazanıyor

Elektrikli araçlarda batarya ve pil teknolojilerinin önemini anlatan TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları kaydetti: “ Bir elektrikli aracın maliyetinin yaklaşık %30-35’i, batarya sistemleri ve pil maliyetidir. Yaklaşık 60 bin dolara satılan bir Tesla S’ın 85 kWh güç üreten motoru, 16 modülden ve içindeki 7.104 silindirik lityum iyon pil hücresinden oluşuyor. Yaklaşık 540 kg ağırlığındaki batarya, tüm sisteminin adeta kalbi gibidir. Elektrikli araçlarının bataryalarının tamamı lityum-iyon pil teknolojilerinden oluşuyor. Tesla 135 kWh bataryalı araçlarında, tek şarjla menzili 670 km.’ye kadar çıkarmıştır. Yine Tesla “SuperCharger” adını verdiği yeni nesil hızlı şarj sistemleriyle 30 dk’da %80 şarj yetkinliğine ulaşmayı başarmıştır. ABD, Avrupa, Çin ve Avustralya’da binlerce şarj istasyonu açmıştır. 30 Nisan 2021 verisine göre; Tesla’nın dünya çapındaki 2.718 şarj istasyonunda 24.478 supercharger’ı bulunuyor. Kuzey Amerika’da 1.157, Asya-Pasifik’te 940, Avrupa’da 621 şarj istasyonu vardır. Özetle, batarya ve pil teknolojileri de hızla gelişiyor. 2010 yılında 1 kWh güç üretecek bataryanın maliyeti 1.100 dolar seviyesindeyken, 2021 başında bu maliyet 137 dolara düşmüştür. 2023 yılında 100 doların altına düşmesi bekleniyor. Kısaca, elektrikli araçlardaki gelişmeler ve maliyetlerindeki düşüş, global çapta talebi artırmaya devam edecektir” dedi.

135 yıllık fosil yakıtlı otomobil devri sona yaklaşıyor

Dünyanın 135 yıllık fosil yakıtlı otomobil macerasında sona gelindiğini ifade eden TTT Global Group Başkanı Dr. Akın Arslan, konuşmasına şöyle devam etti: “ Alman Karl Benz, bildiğimiz anlamda ilk modern otomobili bundan tam 135 yıl önce, 1886’da üretti. Daha sonra Henry Ford, ABD’de “Model T” adını verdiği otomobili üretim hattından seri üretimle çıkaran ilk girişimci oldu. Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın ilk Tesla modeline 2012’de “Model S” demesi tesadüf olmasa gerek. Ford Model T, 1908’den 1927 yılına kadar kesintisiz üretildi. Üretim hattı kapasitesi yıllık 10 bin otomobile kadar çıktı. İlk piyasaya çıktığında 860 dolara satılan bu otomobil, 1925 yılında 250 dolardan satılmaya başlandı. 1927 yılında üretimi durdurulduğunda o zamana kadar 15 milyon adet üretilmişti. Bu rekor 1972 yılına kadar kırılamadı. 1972’de Volkswagen’in Beetle’sı bu sayısı geçebildi. Kısaca, dünyanın 135 yıllık fosil yakıtlı otomobil macerasında sona geliniyor. 2021’de globaldeki elektrikli araç pazarının %50 büyümesi bekleniyor. 2030’da ise dünyada yollardaki araçlarda elektrikli oranının %31’i geçmesi hedefleniyor. Mevcut gelişmeler gösteriyor ki, klasik otomobillerin 150 yılda aldığı yolu, elektrikli otomobiller önümüzdeki 20 yılda alacaktır” şeklinde konuştu.

Elektrikli araçlarda dünyada önde gelen üretici firmalar:

Tesla (ABD), BYD (Çin), Toyota (Japonya), BMW (Almanya), Volkswagen (Almanya), Nissan (Japon), LG Chem (Güney Kore), BAIC (Çin), SAIC(Çin), Geely(Çin), Cheery(Çin), REVA (Hindistan), Ford (ABD), General Motors (ABD), Daimler (Almanya), Honda (Japonya) Panasonic (Güney Kore) ve Bosch (Almanya).