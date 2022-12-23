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2023’te ikinci el otomotiv pazarının yönünü dijital dönüşüm belirleyecek

Bu sene Türkiye pazarına hızlı bir giriş yapan ve ikinci elde yenilikçi iş modeliyle dengeleri değiştiren Carvak’ın CEO’su Mehmet Çelikol, bu sene sektörü dijital dönüşümün şekillendirdiğini, bu eğilimin 2023’de artarak süreceğini açıkladı. Çelikol’a göre, sektörde deneyime katkı sunan teknolojilerin önemi gittikçe artarken, özellikle yapay zeka kullanımı da yaygınlaşacak.

ŞİRKETLER 23.12.2022, 09:18
2023’te ikinci el otomotiv pazarının yönünü dijital dönüşüm belirleyecek

İkinci el araç alım satım pazarında yenilikçi modeliyle fark yaratan Kavak, 2022 yılında büyümesine son sürat devam etti. Kavak, yıl içinde Carvak markasıyla Türkiye pazarına da girip kısa sürede ciddi bir başarı elde ederken, pazarın bugününe ve geleceğine yön veren şirket haline geldi. Yılı değerlendiren ve gelecek yıla dair öngörülerini paylaşan Carvak Türkiye CEO’su Mehmet Çelikol, 2022’de ikinci el araç alım satım pazarında en önemli trendin dijital dönüşüm olduğunu vurgularken, 2023’te pazarın yönünü belirleyecek esas trendin yine dijitalleşme olacağının altını çizdi.

Dijital dönüşümle yenilikçi iş modelleri hız kesmeyecek

Çelikol, şunları söyledi: “İkinci el pazarı dünyada ve Türkiye’de halen geleneksel yönü baskın bir sektör. En çok dönüşüme ihtiyacı olan sektörlerin de başında. Bu ortamda, pazarımızda dijital dönüşüm hız kesmeyecek. Pazardaki şirketler kendilerini birer teknoloji şirketi olarak konumlandırıp bu yönde strateji geliştirecekler. Otomobil endüstrisi oyuncuları, artan dijitalleşme dahil olmak üzere yeni iş modelleri üzerine daha çok yoğunlaşacaklar. Bunun en iyi örneklerinden birinin Carvak olduğunu düşünüyorum. İş modelimizle, piyasanın güvenilirlik ve şeffaflık ihtiyacını hız ve teknolojiyi bir araya getirerek karşılıyoruz.”

Yapay zeka daha da gelişecek, deneyimin önemi artacak

Yılın başından bu yana, ikinci el araç fiyatlarının %40’ın üzerinde arttığını belirten Çelikol, 2022 yılı sonuna kadar, ülkemizdeki ikinci el otomobil alış/satış hacminin yıllık 6 milyon adetin üzerine ulaşacağını öngördüklerini ifade etti.

Çelikol’a göre, pazarda son yıllarda, e-ticaret kanalları ve dijital kanallar üzerinden ikinci el araç satışı da bir hayli popüler hale geldi. Özellikle yakın zamanda, yıllardır geleneksel kanallardan araç satan büyük kurumsal markalar da e-ticaret kanallarını yoğun olarak kullanmaya başladı.

Diğer yandan, deneyim ekonomisi konusu ikinci el pazarında da önemini artırıyor. Bu deneyimi sağlayan veya katkı sunan teknolojilerin pazarda önemi artacak, bunların başını da yapay zeka uygulamaları çekecek.

Elektrikli araçlardaki gelişmeler ikinci el pazarını da etkileyecek

Çelikol, elektrikli araçlar pazarının da 2023'de çok gelişmeye aday pazarlardan biri olduğunu söylerken, bu pazardaki gelişmelerin ikinci el pazarına da yansımalarının olacağını belirtti. Çelikol, şöyle konuştu: “Son 5 yılda, ülkemizdeki toplam otomobil adetindeki büyüme oranı yıllık %3-4 bandında seyrederken, elektrikli ve hibrit araç kategorilerinde %100’ü aşan oranlarda yıllık büyüme gerçekleşti. Halen küçük bir pazar olsa da ülkemizde elektrikli araç pazarı ciddi bir gelişim içerisinde. Diğer yandan, ülkemizdeki elektrikli araç sayısı Almanya gibi gelişmiş ülkelere kıyasla aşağılarda. Yani, Almanya’da elektrikli araçlar pazarın %2.2’sini teşkil ederken, ülkemizde bu oran henüz %0.1 bile değil. Bu evet az ama içinde çok büyük bir potansiyeli de barındıran bir veri. 2023’de elektrikli araç pazarında önemli gelişmeler yaşanacağını, bunun ikinci ele de mutlaka yansımaları olacağını öngörüyoruz.”

Kavak yeni pazarlara girdi, büyük finansman destekleri aldı

Diğer yandan, değişen ve dönüşen bu pazarda, Kavak, yenilikçi modeliyle 2022’de büyümesini sürdürdü. Şirketin büyüme yolculuğunda bu yılki en önemli kilometre taşları, Türkiye’nin de aralarında olduğu yeni pazarlara girişi ve dünyanın önde gelen finans kurumlarından aldığı destekler oldu. Kavak yıl içinde, HSBC, Goldman Sachs ve Santander gibi dev finans kurumlarından iş modeli için finansman desteği aldı.

Kavak 2022’de global büyüme ve genişlemeye odaklandı, bu amaçla operasyonlarını yürüttüğü aktif ülke sayısını 3’ten 10’a çıkardı. Bu 10 pazarda, yıllık toplam 125 binden fazla araç alım / satım işlem adedine ulaştı. Suudi Arabistan, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına girerek yenilikçi iş modelini bölgeye de taşıyan Kavak, sektörde gelişen pazarlarda en önemli oyuncu haline geldi. Bu yeni pazarlarla birlikte Kavak, operasyonlarını toplamda 10 ülkeye taşımış oldu.

Türkiye pazarına hızlı girdi, 2023 sonu hedefi Türkiye’de liderlik

Kavak 2022 senesinde faaliyetlerini ilk kez Latin Amerika dışına taşıyarak, Türkiye'de   operasyonlarına Carvak markasıyla başladı. İstanbul’da, araçların sergilendiği dev showroom’larla pazara giren Carvak’ın 15 şehirde de araç alım noktası bulunuyor. “1 yıldan kısa bir sürede Türkiye’de ikinci el otomobil pazarının en önemli oyuncularından biri haline gelmekten dolayı çok mutluyuz” diyen Mehmet Çelikol, şunları söyledi: “Türkiye’de yaş ortalaması 32 olan, genç bir ekiple, çok dinamik bir şekilde çalışarak, yenilikçi iş modelimizi Türkiye pazarına da taşıyoruz ve Türkiye’de de yepyeni bir ikinci el deneyimi sunuyoruz. Carvak olarak uzun vadeli stratejimizin bir parçası olarak, 2023 yılı sonunda Türkiye’de 2. el otomotiv pazarında lider olmayı hedefliyoruz. 2023 yılında, bulunduğumuz şehir sayısını ikiye katlayarak, yüzde yüzden fazla büyüme bekliyoruz. Sadece Türkiye’ye orta vadede 100 milyon dolar ve uzun vadede 200 milyon dolar civarında bir yatırım planlıyoruz. Yine bölgede de hedeflerimiz büyük, yine 2025 yılı sonuna kadar diğer bir hedef, bölgenin en büyük ikinci el otomotiv şirketi olmak.”

Dünya Kupası’nın dev takımlarına sponsorluklar ses getirdi

Kavak, bulunduğu ülkelerde pazarlama ve sponsorluk faaliyetleriyle, markaya güçlü bir destek verirken ses getirmeye devam ediyor. Kavak’ın özellikle spor alanındaki sponsorluk çalışmaları dikkat çekti. Formula 1’nin yükselen ismi Red Bull Takımı pilotu Checo Perez, Meksika Milli Takımı’nın kaptanı ve kalecisi   Memo Ochoa, Arjantin'in basketbol efsanesi Manu Ginobili ve yükselen kadın futbolunun yıldız ismi  Katty Martinez sponsor olunan isimler arasında başı çekiyor. Lionel Messi önderliğinde Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’in yanı sıra Meksika ve Brezilya milli futbol takımı sponsorlukları ise tüm dünyada büyük yankı bulan çalışmalar oldu. Şirket, dünyada ve Türkiye’de 2023 yılında da ilgi toplayacak sponsorluk çalışmalarıyla marka bilinirliğini hızla artırmayı planlıyor.

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