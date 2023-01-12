2023 Yılını ''Bulut'' Yönlendirecek!

Hızlı bir değişim içine giren elektronik güvenlik çözümleri pazarı, yenilikçi teknolojilerin geliştirildiği sektörlerin başında geliyor. Bulut bilişim sektörün geleceğini şekillendiriyor. Özellikle ağa bağlı teknoloji ve verilerin akıllı kullanımı ile veriden verim üretme imkanı sayesinde kullanıcıların hayatını kolaylaştıran çözümler ön plana çıkıyor. Bulut teknolojisi, özellikle perakende firmaları için çok yönlü çözümlere ihtiyaç duyuyor. 2023 yılında, elektronik güvenlik firmalarının çözümleri, gelişmiş özellikleri ile bulut üzerinden gerçek zamanlı yönetim sağlamaya odaklanıyor. Bu konuda A-Secure Company / Teknik Müdür Osman Kapıcı "Bulut, maliyet tasarrufu açısından çok önemli. 2023'te de maliyet tasarrufu odaklı akıllı teknolojiler ön plana çıkacak. Onun haricinde, 2022 yılında olduğu gibi yangın algılama sistemlerine talep artacağını, erişim kontrol sistemlerine de talebin önde geleceğini düşünüyoruz. Video gözetime zaten ilgi giderek artmış bir noktada. Ciddiyeti anlaşılmaya başlandı. Daha da anlaşılmalı çünkü CCTV sistemleri iş yönetiminin bir parçası oldu. A-Secure Company olarak, 2022 yılında farklı entegrasyonlar ile yönetimi kolaylaştırarak başarı sağladık. 2023 için hedeflerimizi büyüttük, potansiyel yeni tehlikelere karşı en doğru sistemleri ülkemizi taşıyor ya da tasarlıyoruz. Güvenlik sektörü daima gelişen ve gelişmeye açık olan bir sektör. Gelişmeye devam edeceğimiz yeni yılda, müşterilerimize ve potansiyel müşterilerimize güzel sürprizlerimiz olacak.''açıklamasını yaptı