2023 AVRUPA’YA AÇILIM YILI OLACAK

Türkiye genelindeki 100 mağazasıyla ayakkabı başta olmak üzere deri hazır giyim ürünleri alanında öncü markalardan olan Tamer Tanca, 2023 yılında Avrupa’ya açılmaya hazırlanıyor. Mağazalarında sunduğu 50 ayrı ürün grubu ile perakende deri giyim sektöründeki iddiasını yurt dışına taşımaya hazırlanan marka, Hollanda ve Almanya’da tutulacak depolarla tüm ürünlerinin e-ticaret yoluyla hızlı bir şekilde Avrupa’ya ulaştırılmasını sağlayacak.

Mevcut yıllık bir milyon adet ürün satışını her yıl yüzde 50 artırma hedefi bulunan Tamer Tanca, e-ticaretin yanı sıra yurt dışında master franchise’lar vermek için de görüşmelere başladı. Ülke genelinde 250 ayrı üretici ile çalışarak koleksiyonlarını hazırlayan Tamer Tanca, yaklaşık 30 bin kişiye istihdam sağlıyor. Yurt dışı yatırımlarıyla hem üretici firma sayısının hem de istihdam rakamlarının artırılması hedefleniyor.

Kurumsal olarak “Yeni Nesil Bir Dönüşüm”e imza attıklarını belirten firma yetkilileri, mağazalarında deri üzerine tüm ürünlere ulaşmanın mümkün olduğunu belirtiyorlar. Ayakkabı, çizme, çanta, şapka, cüzdan ve tavlanın da dahil olduğu özel üretim oyun grubu başta olmak üzere 50 ayrı ürünün tamamı özel tasarımlardan oluşuyor. Erkek ayakkabıları uzunca bir süre en çok satan ürün olurken, kadın ayakkabıları özel tasarımlar, çeşitlilik ve kadın yöneticilerin artması sayesinde 2014 yılında atılım yaparak erkek ayakkabılarının hızına yetişti. Yeni sezon itibariyle deri giyim ürünleri pantolon, etek ve elbisenin de dahil edilmesiyle ürün gamının genişletilmesi satışların artmasında etkili oldu.