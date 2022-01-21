2022’de yatlar  ‘yeni retro’ stili ile göz dolduracak

Denizcilik alanında yat iç ve dış mekan tasarımları faaliyetleri gösteren Mengen Design’ın Kurucusu Fulya Mengen, 2022’de yat tasarımında “yeni retro’’ eğiliminin hakim olacağını belirtiyor. Sürdürülebilirliğin ön planda olacağı 2022’de, modada başlayan nostaljiye dönüş, iç mekan tasarımlarında da kendini gösterecek. Doğaya dönüşün hakim olacağı her alanda dekorasyonda da doğanın izleri hissedilecek. Doğal renklerin izlerini taşıyan iç mekanlarda işlevsellik ve konfor da düşünülüyor.

Mengen Design Kurucusu Fulya Mengen, 2022’nin ilk günlerinde yatlarda iç dekorasyon trendleri hakkında açıklamalarda bulundu. Fulya Mengen, “Modern yaşam alanlarını yansıttığımız yatlarda klasik çizgilerden vazgeçmeyenler için 2022’de retro eğilimi görülecek. 70’lerin izlerini taşıyacak bu trendde modern geometrik desenler olacak. Yeni retro stilinde yatlarda, üç renk kuralında ferah bir yaşam alanı yaratmak yazın dinlenmenizi sağlayacaktır. Örneğin; Retro çizgilerin hakim olduğu turuncu tonlarında yastıklar, hardal sarı koltuk kılıfıyla, fuşya renkli kırlentlerin yer aldığı iç mekanlarda renkli ve eğlenceli bir görünüm kazandırmanız mümkün. Beyaz ve ahşap tonları da yeni retro stilde bu sene sıkça gördüğümüz renkler olacak. “ dedi.

Kişiye özel yat tasarımları yapıyor

Mengen Design markasıyla yat iç ve dış mekan tasarımları yapan Fulya Mengen, kişiye özel olarak tasarladığı yatlarda danışmanlık verdiği markalarının bakış açılarını, beklentilerini karşılayarak sıradanlığın dışında yaşam alanları sunuyor. Fulya Mengen, evleri, ofisleri, yatları, kısaca tüm yaşam alanlarını “nefes aldığımız sürece huzur bulacağımız manevi sığınaklarımız” olarak tanımlıyor.