2022 yılına yaklaşırken mükellefleri e-defterde neler bekliyor?

Kolay Defter kullanmanın faydaları ve kolaylıkları nelerdir?
Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre, Sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisinde “Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti” birinciliğini Kolaysoft Teknoloji AŞ aldı.
Kolaysoft Teknoloji AŞ Operasyon Sorumlusu Semra Güneş, “Kolay Defter” kullanmanın faydaları ve kolaylıkları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi:
“Kullanımı ile tüm mükelleflerin zaman ve işgücü açısından tasarruf sağlayan e-defter, aynı zamanda işletmelerin arşivleme harcamalarından (kağıt, dosya, mekan büyüklüğü vb) büyük bir tasarruf sağlıyor. Kolay Defter ile e-defterin de en kolay ve ekonomik halini mükelleflere sunuyoruz. Tüm ticari uygulamalar ile entegre çalışan yapımız sayesinde, mükellefler hiçbir modül ya da uygulama gerekmeksizin e-defterlerini güvenle tebliğ edebilirler ve 10 yıl boyunca uygun formatta saklayabilirler. Ayrıca, defterin 2.kopyasını da otomatik olarak göndermiş olmaktadırlar. Kısaca Kolay Defter ile mükellefler, e-defterin başvurusundan, gönderimine ve saklamasına kadar tüm aşamalarını tek ekrandan yönetebiliyorlar. Kolaysoft Teknoloji olarak, mükelleflere tüm e-belge uygulamalarında kolaylıklar sağlıyoruz ve dijital dönüşüm uzman ekibimiz ile katkı sağlamaya devam edeceğiz. Firma olarak ‘İmkansızı mümkün, mümkünü kolay, kolayı zevkli’ hale getirmeyi ilke edindik.” diye konuştu.
YENİGÜN HABER MERKEZİ