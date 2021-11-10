2022 yılına yaklaşırken mükellefleri e-defterde neler bekliyor?

Kolay Defter kullanmanın faydaları ve kolaylıkları nelerdir?

Türkiye’nin ilk 500 Bilişim Şirketi Araştırması 2020 yılı sonuçlarına göre, Sistem entegratörü ve iş ortağı kategorisinde “Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti” birinciliğini Kolaysoft Teknoloji AŞ aldı.

Kolaysoft Teknoloji AŞ O perasyon Sorumlusu Semra Güneş, “Kolay Defter” kullanmanın faydaları ve kolaylıkları hakkında bilgiler vererek şunları söyledi: