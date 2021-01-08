“2021 yılında büyüme odaklı çalışmalarımız devam edecek”

Lidya Grup açısından geçtiğimiz yılı ve bu yılı değerlendiren Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi: “Dijital baskı sektöründe, Xerox, Epson, Efi global markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Bu dönemde pazara sunduğumuz markamız olan Sutec, 2020 yılına damga vurmuş ve 2021 yılı büyüme hedefleri içinde önemli yer tutmaktadır. Temsil ettiğimiz markalar, bilgi birikimimiz, tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile Türkiye’de lideriz ve Avrupa’nın bu alanda faaliyet gösteren sayılı birkaç firmasından birisiyiz. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı sarsan pandemiyle karşı karşıya kaldık ve bu yıl da sorun devam ediyor. Ancak, ülkemizde ve globalde şartlar ne olursa olsun, Lidya Grup olarak daima büyüme hedefli çalışmaktayız. Gayretlerimizin sonuçlarını da almaktayız. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte ekipman satışında %40’lık bir büyüme gerçekleştirdik. İkinci ve üçüncü çeyreklerde pandemi koşulları tüm sektörleri durma noktasına getirdi. 2020 yılının son üç ayında ise mükemmel sonuçlar alarak inanmanın ve doğru hedef koymanın sonuçlarını almış olduk. Bu rüzgarı 2021 yılında da sürdürme kararlılığındayız” dedi.
Ekosistemimize liderlik ettik, müşterilerimize finansal destek sağlamaya devam ettik
Lidya Grup’un krizler sırasında sağduyulu, sakin ve güven veren olduğunun altını çizen Bekir Öz, iş ortakları ve müşterileri dahil tüm ekosisteme liderlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Zor zamanlarda toplumu ve ekosistemini sarıp sarmalayan Lidya Grup’un aralarında bulunduğu güçlü şirketler, çevresindekilerin zorlukları aşarak güçlü kalabilmelerine destek olurlar, yol gösterirler, ilham verirler. Geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte müşterilerimizden gelen talepler sırasında, ilave finansman destekleri sağlayarak ödemelerinin bazılarını erteleyerek, desteğimizi verdik ve vermeye devam ediyoruz. Servis operasyonlarımıza aralıksız devam ettik, ediyoruz ve özellikle üretici olan müşterilerimizin karantina dönemlerinde aksaklık yaşamasına asla müsaade etmedik. Önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı oldu ve gerekli güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde alarak, servis hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Aynı zamanda pandemide, müşterilerimize ve pazara yaklaşımımız nedeniyle, diğer global markaların dikkatlerini çekmeyi sürdürüyoruz. Bu gibi global krizlerin yaşandığı dönemlerde, güvenilirliği ve sürekliliği olan firmalar, piyasaların yeniden açılmasıyla, yeni fırsatları da yakalayacaktır. Lidya Grup olarak masamızdan, iş ortaklığı yapmak isteyen global markaların teklifleri eksik olmuyor. Önümüzdeki günlerde, yeni iş ortaklıklarını ve yeni fırsatları değerlendiriyor olacağız” diye konuştu.
Yeni ürün grupları üzerinde çalışıyoruz
Geçtiğimiz yıl yeni ürün grupları üzerinde çalışmalar yaptıklarını ifade eden Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti: “Lidya Grup olarak, geçtiğimiz yıl pazarın daralması ve iş hacimlerindeki düşüşlerden müşterilerimizin daha az etkilenmesi ve satış kanallarının gelişmesine yardımcı olmak amacıyla, yeni ürün grubu üzerinde çalıştık. Burada dikkat edilen konu, ürün grubunun müşterilerimizin makine parkında farklılık yaratması ve daha makul maliyetler ile sahip olunacak konfigürasyon özelliğinde olmasıydı. Bu doğrultuda Sutec markası ile inkjet geniş format baskı makinalarını pazara sunduk. 90x60, 75x90, 110x150, 150x130 ve 3.20x2.0 gibi farklı baskı alanına sahip ürün gamı ile çok yönlü üretim kapasitesi fırsatını sunmuş olduk. Ayrıca, ülkemiz açısından önemli ve pazar dinamikleri farklı olan tekstil baskı sektörüne, yüksek kalitede baskı imkanı sağlayan Sutec dijital tekstil makinalarını bu yıl pazara sunuyoruz. Bu çalışmalar ile Lidya Grup olarak, tüm medya ve materyallere baskı yapma imkanını müşterilerimize sağlarken, güçlü bölgesel yapılanma modelimiz ile satış sonrası hizmet standartlarımızı daha da yukarıya çektik. Geçtiğimiz yıl, 28-29 Şubat tarihlerinde Antalya bölgemizde başarılı bir lansmana imza attık. Ardından 7-11 Eylül tarihlerinde İzmir bölgemizde pandemi nedeniyle, randevulu, tedbirli ve kişiye özel teknoloji günlerini gerçekleştirdik. 2021 yılında da, teknoloji günleri etkinliklerine imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
YENİGÜN HABER MERKEZİ