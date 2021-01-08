“2021 yılında büyüme odaklı çalışmalarımız devam edecek”

Lidya Grup açısından geçtiğimiz yılı ve bu yılı değerlendiren Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, şunları söyledi: “ Dijital baskı sektöründe, Xerox, Epson, Efi global markalarının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz. Bu dönemde pazara sunduğumuz markamız olan Sutec, 2020 yılına damga vurmuş ve 2021 yılı büyüme hedefleri içinde önemli yer tutmaktadır. T emsil ettiğimiz markalar, bilgi birikimimiz, tecrübemiz, organizasyon yapımız ve finansal gücümüz ile Türkiye’de lideriz ve Avrupa’nın bu alanda faaliyet gösteren sayılı birkaç firmasından birisiyiz. Geçtiğimiz yıl tüm dünyayı sarsan pandemiyle karşı karşıya kaldık ve bu yıl da sorun devam ediyor. Ancak, ülkemizde ve globalde şartlar ne olursa olsun, Lidya Grup olarak daima büyüme hedefli çalışmaktayız. Gayretlerimizin sonuçlarını da almaktayız. Geçtiğimiz yıl ilk çeyrekte ekipman satışında %40’lık bir büyüme gerçekleştirdik. İkinci ve üçüncü çeyreklerde pandemi koşulları tüm sektörleri durma noktasına getirdi. 2020 yılının son üç ayında ise mükemmel sonuçlar alarak inanmanın ve doğru hedef koymanın sonuçlarını almış olduk. Bu rüzgarı 2021 yılında da sürdürme kararlılığındayız” dedi.

Ekosistemimize liderlik ettik, müşterilerimize finansal destek sağlamaya devam ettik

Lidya Grup’un krizler sırasında sağduyulu, sakin ve güven veren olduğunun altını çizen Bekir Öz, iş ortakları ve müşterileri dahil tüm ekosisteme liderlik ettiklerini belirterek, şunları kaydetti: “ Zor zamanlarda toplumu ve ekosistemini sarıp sarmalayan Lidya Grup’un aralarında bulunduğu güçlü şirketler, çevresindekilerin zorlukları aşarak güçlü kalabilmelerine destek olurlar, yol gösterirler, ilham verirler. Geçtiğimiz yıl pandemiyle birlikte müşterilerimizden gelen talepler sırasında, ilave finansman destekleri sağlayarak ödemelerinin bazılarını erteleyerek, desteğimizi verdik ve vermeye devam ediyoruz. Servis operasyonlarımıza aralıksız devam ettik, ediyoruz ve özellikle üretici olan müşterilerimizin karantina dönemlerinde aksaklık yaşamasına asla müsaade etmedik. Önceliğimiz çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığı oldu ve gerekli güvenlik tedbirlerini en üst düzeyde alarak, servis hizmetlerimizi kesintisiz sürdürüyoruz. Aynı zamanda pandemide, müşterilerimize ve pazara yaklaşımımız nedeniyle, diğer global markaların dikkatlerini çekmeyi sürdürüyoruz. Bu gibi global krizlerin yaşandığı dönemlerde, güvenilirliği ve sürekliliği olan firmalar, piyasaların yeniden açılmasıyla, yeni fırsatları da yakalayacaktır. Lidya Grup olarak masamızdan, iş ortaklığı yapmak isteyen global markaların teklifleri eksik olmuyor. Önümüzdeki günlerde, yeni iş ortaklıklarını ve yeni fırsatları değerlendiriyor olacağız” diye konuştu.

Yeni ürün grupları üzerinde çalışıyoruz