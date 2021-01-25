2021 ve devam eden yıllar, Uyumsoft’un global pazarlarda atak yılı olacak

Bu yıl ve devam eden yılların global pazarlarda atak yılı olacağını ifade eden Uyumsoft Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Önder, şunları söyledi: “Ar-ge ve inovasyon odaklı bir şirket olduğumuz için, krizler sırasında da büyüyerek ve güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Covid-19 olmasına rağmen ciddi bir büyüme gerçekleştirdik. 2021’de krizin süreceği bir yıl olsa da, bu yıl yaklaşık %40’ın üzerinde bir büyüme hedefliyoruz. Bu büyüme, yeni ürünlerimizin hazır olması, yeni müşterilerimizin katılması, ekibimizin büyümesi, yurtdışında yeni ofislerin açılması gibi gerçekleşecek. 2021 ve devam eden yıllar global pazarlarda atak yıllarımız olacak. Bugün itibariyle, bulut ve mobil ağırlıklı yazılım ürünlerimiz, ülkemizin yanı sıra, Avrupa’dan Afrika’ya, Ortadoğu’dan Asya’ya kadar birçok ülkede kullanılıyor. Önümüzdeki süreçte, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere bulunduğumuz coğrafyada yeni ofisler açarak ve iş ortaklıkları yaparak, 2025 yılına kadar yaklaşık 10 ülkede satış kanalı yapılanmasını tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Ar-ge ve inovasyon yaparak, krizlerden büyüyerek ve güçlenerek çıkıyor

Uyumsoft’un yaşadığı tüm krizlerden büyüyerek ve güçlenerek çıktığını anlatan Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, şunları kaydetti:

“Zor zamanlarda, işimize, ar-ge ve inovasyona daha fazla odaklanarak, bulut ve mobil tabanlı yeni ürünlerimizi çıkarıyoruz. Yıllık gelirimizin yaklaşık %30’unu ar-ge ve inovasyona ayırmamızın karşılığını daima alıyoruz ve böylece yerel / global rakiplerimizin birkaç adım önünde olabiliyoruz. Yaşadığımız tüm krizlerden edindiğimiz tecrübemiz, krizler sırasında moraller asla bozulmamalıdır. Hep ileriye bakmak gereklidir. Ar-ge ve inovasyona yatırım yapmak zorunluluktur. Çünkü, sonunda işlerin önü hep açılmaktadır” diye konuştu.

Geleceğin iş modeli: “Ekosistem” yapılanması olacaktır

Bugün ve gelecekte ekosistem içinde yer alan firmaların ayakta kalacağının altını çizen Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, konuşmasına şöyle devam etti:

“İçinde bulunduğumuz dönem, firmaların tek başlarına değil, ekosistemleri ile birlikte iş yapabileceği bir dönemdir. Geleceğe hazır olabilmenin koşullarından birisi “ekosistem” mücadelesidir. Uyumsoft olarak ekosistemimizde yer alan iş / çözüm ortaklarımızın sayısı artırmayı planlıyoruz. Yenilikçi yaklaşımımız ve akılcı iş modellerimiz ile ülkemizin yanı sıra global çapta iş dünyasının uçtan uca dijital dönüşümüne iş/çözüm ortaklarımız ile birlikte liderlik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Uyum Akademi, ülkemizin iş dünyasına, gençlerine ve ekonomisine rehberlik ediyor

Teknoloji dünyasında sahip oldukları entelektüel birikimi grup bünyesindeki Uyum Akademi’de düzenlenen ücretsiz eğitimler ile, çalışanlarına, iş ve çözüm ortaklarına, müşterilerine, üniversite öğrencilerine ve iş dünyasına aktarmaya devam ettiklerini ifade eden Uyumsoft Başkanı Mehmet Önder, yılda 500’e yakın teknoloji/yazılım ağırlıklı ücretsiz online eğitim düzenlemekte olduklarını açıkladı. Her yıl açtıkları “Stajer Akademi” hakkında bilgi veren Mehmet Önder, mühendislik fakültesi öğrencilerine ERP başta olmak üzere yapay zeka, süreç yönetimi gibi konularda teori ve pratik eğitimleri vererek sektöre ciddi oranda istihdam oluşturduklarını kaydetti.

Uyumsoft ürün ailesinde 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor

Türkiye’nin dijital dönüşüm lideri Uyumsoft AŞ’nin ürün ailesinde; Kurumsal Kaynak Planlama uyumERP (bulut, mobil), Müşteri İlişkileri Yönetimi uyumCRM (bulut, mobil), İnsan Kaynakları Yönetimi uyumHRM (bulut, mobil), e-Belge e-Uyum (e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-SMM, e-Defter, e-İrsaliye ve diğer tüm e-Belgeler) uygulamaları, Ticari Paket Yazılımlar, ekoTicari (Kobi’lerin ERP’si), ekoHR, ekoSMMM (Mali Müşavir Yazılımı), ekoCari (Ön Muhasebe Ticari Paket Programı), Banka Bakiyem, uyumYEDEK, AHTAPOT dahil 30’u aşkın yazılım ürünü bulunuyor.