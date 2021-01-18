2020 yılında dünyada yabancıya konut satışında Türkiye ilk 10’da!

Inhouse Global Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ergüven, 2020 yılındaki yabancıya gayrimenkul satışının umut verici olduğunu, 2021 yılında bu artan ivmenin daha da hızlanacağını söyledi. Hazırladıkları raporda, yabancıların gayrimenkul satın almayı tercih ettikleri ülkeleri mercek altına aldıklarını belirten Ergüven, “Pandemi döneminde Türkiye önemli sayıda yabancı gayrimenkul alıcısıyla karşılaştı. İranlılar, Afganlar, Ruslar en çok ülkemizi tercih eden ülkelerin başını çekti” dedi.

İspanya beklentisini karşılayamadı!

Inhouse Global’in hazırladığı rapora göre; İspanya gayrimenkul satışı rakamlarında düşüşe geçti. İspanyol Tapu Sicilleri Derneği'nin son rakamlarına göre 15.283 İspanyol ev satışı yabancı alıcı dahil yılın ilk çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre %6,4 düşüş yaşadı. 2017’nin ortasından beri azalan dış talep, 2019’un ikinci yarısında tekrar toparlamaya başlamıştı. 2020’nin ilk yarısında pozitife dönmesi beklenen dış talepler pandeminin ortaya çıkmasıyla bu beklentiyi karşılayamadı.

Yunanistan 2019’un 10 kat altında!

2014 yılından bu yana 7825 yatırımcının emlak satın aldığı Yunanistan’da, 2020’nin ilk 8 ayında 368 yatırımcı vize başvurusunda bulundu. Bu rakam 2019 yılında onaylanan başvuru sayısından 10 kat daha az olarak gerçekleşti. Amerika’nın istatistiklerine bakıldığında yüzde 5 düşüş yaşandığını belirten Ergüven, “ABD’de yabancılar Nisan 2019- Mart 2020 arasında, önceki 12 aylık dönemden yüzde 5 düşüşle, 74 milyar $ değerinde konut alımı gerçekleştirdiler. Bu rakam önceki dönemin yüzde 36’lık düşüşünü takip ederek, art arda düşüş gerçekleşen ikinci yıl oldu” dedi.

Portekiz en çok tercih edilen ülkeler arasında…

Yabancı yatırımcıların pandemiye rağmen en çok yatırım yaptığı ülkelerden biri Portekiz oldu. Yılın ilk 3 ayında 49 ülkeden yatırımcı 238.8 milyon Euro’luk alım yaptı. Portekiz’de alıcıların yüzde 33’ü çinli, yüzde 13’ü Fransız, yüzde 7’si Brezilyalı, yüzde 6’sı ise Kuzey Amerikalı olarak açıklandı.

Kanada yüzde 28’lik artış kaydetti…

Listglobally’nin “Yabancı alıcılar arasında en popüler ülkeler” listesinde 10.sırada bulunan Kanada, yabancı yatırımcı ilgisinin en yoğun olduğu ülkelerden biri oldu. Pandemi döneminde yüzde 28’lik bir artış kaydeden Kanada, Çinliler, Fransızlar ve Amerikalılardan yoğun ilgi gördü.