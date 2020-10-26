2020 SONUNDA YATAK PAZARI YÜZDE 50 BÜYÜYECEK

İHRACAT EN ÇOK ORTADOĞU VE AVRUPA ÜLKELERİNDE

Türkiye’nin yatak ihracatının son 10 yılda iki katını aştığını belirten İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, “Ülkemiz en çok Avrupa ülkeleri ile Ortadoğu ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. Biz bu kapsamda, etkin olarak Avrupa ülkelerine ihracat yapan markalar arasında yer alıyoruz. Almanya, Belçika, Macaristan, Danimarka, İsviçre gibi ülkelerde ViscoStar grubu yataklarımızla başı çekiyoruz. Gerçekleştirdiğimiz satışlar ve yılın başındaki yatırım planlarımız sayesinde özellikle pandemi döneminde günlük üretim kapasitemizi yüzde 50 artırdık, ciro olarak da yüzde 20’lik bir büyümeye ulaştık. Hedefimiz ise yıl sonuna kadar bu oranı yüzde 50’ye ulaştırmak. Kategori bazında da, dünya genelinde hızla talebi artan sünger yatak kategorisindeki ViscoStar grubu yataklarımızda da yüzde 25’lik bir büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

DESTEK PAKETLERİ İLE İÇ PİYASA HAREKETLENDİ

Pandemi dönemi ile birlikte yatak sektörünün hızlı bir şekilde hareketlendiğine dikkat çeken Gültepe, “Türkiye’nin dünya üzerindeki konum avantajı ve Türk mallarına olan güvenle birlikte ihracatımız hızlı şekilde yükseldi ve devlet bankalarımızın liderlik ettiği destek paketleriyle iç piyasamızdaki hareketlilik de büyük bir artış gösterdi. Tüm bunlar neticesinde 2020 yılı sonunda pazarın yüzde 50 büyümesini bekliyoruz. Bu büyüme grafiğini ihracat rakamlarındaki artışımız ile destekleyerek bu yükselişi taçlandırmak istiyoruz” dedi.

PANDEMİDE AR-GE ÇALIŞMALARINA ARA VERMEDİK

Pandemi sürecinde Ar-Ge çalışmalarına ara vermediklerine dikkat çeken Gültepe, “Ar-Ge birimimiz tarafından oluşturduğumuz yeni yataklar günümüzün ihtiyaçlarına cevap veriyor. Bu süreçte 3 yeni yatağımızı tüketicilerimizle buluşturduk. Bu kapsamda, Ar-Ge merkezlerimizde geliştirdiğimiz ve Türkiye’nin yanı sıra dünya yatak sektöründe bir ilk olan ‘ Safe Sleep Tunnel (SST) UVC Hijyen Tüneli ’ teknolojisini hayata geçirdik. Tünel teknolojisi sayesinde yataklarımız, UVC ışınları ile daha hijyenik hale geliyor ve tamamen el değmeden paketleniyor. Bu teknoloji özellikle ihracat müşterilerimiz tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Aynı zamanda, uyku ürünleri ve tekstil gruplarında da hijyeni odağa alan çalışmalar başlattık. Bu kapsamda hijyen arayışı olan tüketicilerimiz için Thermolite 95 oC adında, yüksek sıcaklıktaki yıkamalardan etkilenmeyen ve rahat yapısını koruyan özel yorgan, yastık ve yastık kılıflarını tüketicilerimizle buluşturduk” şeklinde konuştu.