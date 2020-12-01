2020'nin sonunda 5G kapsama alanına giren kişi sayısı 1 milyarı geçecek

Ericsson (NASDAQ:ERIC), 2026 yılında her on mobil abonelikten dördünün 5G olacağını öngörüyor. Ericsson Mobilite Raporu'nun son sayısında yer alan bu tahmin, abone sayısındaki artış ve nüfus kapsamı, 5G'nin tüm mobil bağlantı nesilleri içinde en hızlı artış gösteren teknoloji olduğunu doğruluyor.

Raporda, 2020 yılının sonunda 1 milyarı aşkın kişinin (dünya nüfusunun yüzde 15'i) 5G kapsama alanında yaşayacağı tahmin ediliyor. 2026 yılında ise dünya nüfusunun yüzde 60'ının 5G kapsama alanında olması ve 5G abone sayısının 3,5 milyara ulaşması bekleniyor.

Dünya genelinde servis sağlayıcılar 5G ağlarını kurmaya devam ederken Ericsson küresel 5G abone sayısı tahminini 220 milyona yükseltti. Artış büyük ölçüde Çin'deki hızlı alımlardan kaynaklanıyor. Çin'de 5G abone sayısı mevcut abone sayısının yüzde 11'ine ulaşmış durumda. Bu, ülkenin 5G'ye stratejik olarak odaklanması, servis sağlayıcılar arasındaki yoğun rekabet ve uygun fiyatlı 5G destekli telefonların sayısının artmasından kaynaklanıyor.

Kuzey Amerika'da ise yıl sonunda toplam mobil abone sayısının yüzde 4'ünün 5G abonesi olması bekleniyor. Ticari kullanımın hızla artmasıyla 2026 yılında Kuzey Amerika'da 5G abone sayısının toplam abone sayısının yüzde 80'ini oluşturması ve dünya genelindeki en yüksek sayıya ulaşması bekleniyor.

Avrupa’da 5G abonelik sayısının yıl sonunda toplam abone sayısının yüzde 1’ini oluşturacağı öngörülüyor. 2020 yılında bazı ülkeler, 5G'nin kullanıma alınması için gerekli olan radyo spektrumu ihalelerini erteledi.

Ericsson’ın Şebekelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fredrik Jejdling konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Bu yıl toplum, dijitalleşmeye doğru büyük bir sıçrama yaptı. Yaşanan salgın, değişim için bir katalizör görevi görerek bağlantının hayatlarımız üzerindeki etkisinin ne derece önemli olduğunu gösterdi. Bu durum, Ericsson Mobilite Raporu’nun son sayısında açıkça görülebiliyor. 5G, yeni cihazların ve uygulamaların sağladığı faydalardan en iyi şekilde yararlanılan bir sonraki aşamaya geçerken, servis sağlayıcılar 5G ağları kurmaya devam ediyor. Mobil ağlar, günlük yaşamımız için pek çok yönden kritik önemde bir altyapı konumunda, ve 5G, gelecekteki ekonomik refahın anahtarı olacak.”

Rapora göre, 5G'nin başarısı sadece abonelik veya kapsama alanı ile sınırlı değil. 5G, ilk örneklerini görmeye başladığımızyeni kullanım alanları ve uygulamaları açısından da büyük önem taşıyor.

Verilerin belirli bir süre içinde iletilmesi gereken zaman açısından kritik uygulamalar için tasarlanan Critical IoT, 5G ağları ile birlikte kullanılacak. Bu, 5G genel ve özel ağlarla, çeşitli sektörlerdeki tüketiciler, işletmeler ve kamu kurumları için bir dizi zaman açısından kritik hizmetler sağlayacak.

Öne çıkan bir diğer uygulama ise bulut tabanlı oyunlar. 5G ağları ve uç bilgi işlem teknolojileri ile sağlanan tümleşik yetenekler, akıllı telefonlardaki oyun yayını hizmetlerinin PC ve konsollardaki deneyim kalitesi (QoE) ile rekabet edebilmesini sağlayacak.

5G işlevsellikeri hem ağlarda hem de cihazlarda genişliyor

Ticari olarak piyasaya sunulan 150'nin üzerinde 5G destekli cihaz modeli ile 5G New Radio (NR) işlevsellikeri sunma oranı hızla artıyor. Birçok cihaz 5G FDD (frekans bölümlemeli dupleks) ve DSS (dinamik spektrum paylaşımı) desteğine sahip. İlk 5G “standalone” bağımsız ağlar Asya ve Kuzey Amerika'da kullanılmaya başladı. Aynı zamanda NR taşıyıcı toplama özelliğine sahip ilk cihazlar da piyasaya sunuldu.

Sabit Kablosuz Erişim hizmetini sunan servis sağlayıcı sayısı artıyor

COVID-19 salgınının, dijitalleşme hızını artırmanın yanı sıra evlerde güvenilir geniş bant bağlantıya sahip olmanın önemini ve ihtiyacını artırmasıyla sabit kablosuz erişim (FWA) sunan servis sağlayıcıların sayısı da artıyor. Servis sağlayıcıların neredeyse üçte ikisi artık sabit kablosuz erişim hizmeti sunuyor. FWA bağlantılarının 3 kat artarak 2026 yılı sonunda 180 milyonun üzerine çıkması ve tüm mobil ağ veri trafiğinin dörtte birini oluşturması bekleniyor.