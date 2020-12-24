1500 Rüzgar Türbininde Ülke Enerji İmzası

Geleneksel enerji kaynaklarının tükenme tehlikeleri gün geçtikçe artıyor. Bunun üzerine endüstriyel ve hane tüketimini karşılamak için kullanılan fosil yakıtların üretim ve tüketiminin pahalılığı da eklenince, gözler yenilenebilir enerji kaynaklarına çevriliyor. Öyle ki yönetimler üzerinde üretimi konusunda pozitif baskıların arttığı rüzgar enerjisinde, son 10 yıldır büyük atılımlar gerçekleşiyor. Son yılların parlayan yıldızı yenilenebilir rüzgar enerjisi için yurtiçi ve yurtdışındaki santrallere servis hizmetleri sunan Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın’a göre türbin üreticisinden işletmecisine, servis bakım hizmetleri sunan şirketlerden çalışanlara kadar tüm paydaşların rüzgar enerjisinin gelişimine ciddi katkıları bulunuyor.

120’ye Yakın Rüzgar Santralinde Ülke Enerji’nin İzi Bulunuyor

Rüzgar enerjisinin ülkemizde ve dünyada gelişme göstermesinin birçok etkisi bulunuyor. Temiz enerji üretimi ve ürettiği istihdamla kamuoyunun ilgisini üzerine çeken rüzgar enerjisinin sürekliliğinin arka planında ise türbinlere gerçekleştirilen bakım ve onarım hizmetleri yatıyor. Alanında uzman birçok çalışanı yetiştiren ve sektöre ciddi katkılar sunan Ülke Enerji’nin teknolojik yatırımları ile rüzgarın enerjisinden maksimum verim sağlamaya çalıştıklarını aktaran Ali Aydın, 2009’dan bu yana Ülke Enerji’nin gelişiminin rüzgar enerjisinin ülkemizdeki gelişimiyle de paralel ilerlediğine dikkat çekiyor. Günümüzde her yeni türbinin yaklaşık 10 milyon Euro değerinde bir ekonomik hacim oluşturduğu gerçeğine de atıfta bulunan Aydın, enerjiye, ekonomiye ve geleceğe ışık tutan rüzgar türbinlerinin varlığının ve verimliliğin devamı için çalıştıklarını ve bugüne kadar bu amaçlarla 40’a yakın farklı kurumsal müşteri için yurtiçi ve yurtdışında yaklaşık 120 farklı santralde hizmet verdiklerini belirtiyor.

1.500 Adet Farklı Türbine Hizmet

Ülkemizde elektrik ihtiyacının yaklaşık %9’unun, Avrupa’da ise %15’inin karşılandığı rüzgar enerjisinde sektörün önemli bir ayağını türbinlerin bakım ve onarımları oluşturuyor. Gerek yurtiçi gerek yurtdışında birçok işletmenin enerji üretimindeki sürdürülebilirlik hedefine yönelik türbin bakımlarında Avrupa standartlarını yakaladıklarını belirten Ali Aydın, bugüne kadar 1.500 adet farklı türbinde operasyon gerçekleştirdiklerine dikkat çekiyor. Buna bir örnek olarak da rüzgar türbinlerine uygulanan Vortex Generator uygulamasını anlatan Aydın, bu inovasyon ile santrallerin enerji üretimlerinde %1,5 ile %2,2 arasında artış sağladıklarını vurguluyor ve deneyimli bir çalışan kadrosuna sahip olması sayesinde Ülke Enerji’nin rüzgar enerjisi sektörünün gelişimine ciddi katkı sağladığını belirtiyor.