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15 kenti kapsayan BiTaksi verilerine göre 2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi açıklandı

Dijital yolculukların ev sahibi BiTaksi, 2022 yılı kullanım alışkanlıkları endeksini açıkladı. Yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin 15 kentinde hizmet veren BiTaksi bu sene 200 milyondan fazla defa açıldı, 2,5 milyon kez indirildi. İstanbul’daki taksilerin dörtte üçü ise BiTaksi sürücüsü oldu.

ŞİRKETLER 02.01.2023, 11:28
15 kenti kapsayan BiTaksi verilerine göre 2022 taksi kullanım alışkanlıkları endeksi açıklandı

En fazla yolculuk sabah 08.00 ve akşam 18.00 saatlerinde gerçekleşirken, hafta sonu ise 21.00-01.00 arasında daha çok tercih edildi. Yolculuklarda en çok gidilen ilçeler Anadolu yakasında Kadıköy, Ataşehir, Avrupa yakasında ise Beşiktaş ve Şişli oldu. En   uzun   yolculuk   138   km’lik   mesafeyle   Antalya ile Alanya arasında yapılırken, diğer uzun yolculuklar İstanbul’dan Sapanca’ya ve Kayseri’den Kapadokya’ya gerçekleşti. 

Yolculukların üçte biri online ödenirken, kartlı yolculukların yüzde 20’sinde bahşiş verildi. En yüksek bahşiş tutarı ise 350 TL oldu.

En fazla çağrı yapan kişi 660 kez BiTaksi çağırarak 2022 yılının her gününde taksi kullandı.

BiTaksi sürücülerinin karnesi belli oldu: 5 üzerinden 4,86

BiTaksi uygulamasında kullanıcılar, her iki yolculuktan birini puanladı. BiTaksi kullanan sürücülerin 5 üzerinden ortalama 4,86 puan alması, kullanıcıların genel olarak yolculuklarından memnun kaldığını gösterdi. Yıl genelinde kullanıcılar tarafından yapılan bir milyon yorum ise, uygulamanın müşteri memnuniyetinde geri bildirime ve şeffaflığa verdiği önemi gösterdi.

Uygulamaya yeni ulaşım alternatifleri eklenirken yeni özellikler de hayata geçirildi

İstanbul’da hizmet veren sarı taksilerin yanı sıra yeni alternatif olarak Siyah Taksi de uygulamadaki seçenekler arasına eklendi. Artık BiTaksi’den daha çok yolcu alabilen ve konforlu bir yolculuk imkânı sunan Siyah Taksi de çağrılabiliyor. 

BiTaksi, sunduğu ulaşım çözümlerine dakikalık araç kiralama hizmeti olan GetirAraç’ı da dahil etti. Böylece kullanıcılar artık daha geniş seçenekler arasından kendilerine en uygun ulaşım çözümüne kolaylıkla ulaşabiliyor.

Ulaşım alternatiflerinin yanı sıra uygulamaya eklenen yeni özellikler de çözümler sunuyor.

Özellikle yoğun olan işe gidiş geliş saatlerinde taksi-yolcu eşleşmesinin çok daha etkin gerçekleştirilebilmesi için artık BiTaksi sürücüleri mevcut yolculuklarını tamamlamadan önce, yakındaki bir diğer yolcuyu sıraya alabiliyor. 

Yakın zamanda hayata geçen uygulama içi mesajlaşma sayesinde sürücüler ve yolcular daha kolay iletişim kurabiliyor. Mesajlaşmada çeviri özelliğinin de olması özellikle taksi şoförleri ile iletişimde olan yabancı yolcular arasındaki dil bariyerini kaldıracak.

Yaşanabilecek çağrı iptallerini de azaltmaya yönelik geçtiğimiz dönemde devreye alınan “Sürücü Statü Programı” yenilendi. Sürücüler, yaptıkları yolculuklar ve aldıkları yorumlar ile belli kriterlere ulaştıklarında ödül ve ayrıcalıklardan yararlanacak.

“Ulaşım çözümleri geliştiriyoruz”

“BiTaksi’de sürekli olarak kendimizi ve teknolojimizi yenileyerek ulaşım çözümleri hayata geçiriyoruz” açıklamasını yapan BiTaksi CEO’su Kaan Sancaklı, “Bu yıl bizim için büyüme senesi oldu. 15 kenti BiTaksi hizmetiyle tanıştırdık. Kullanıcılarımızın ve şehirlerin ihtiyaçlarını temel alarak uygulamamıza yeni özellikler ekledik. Bu özelliklerin olumlu etkilerini de kullanıcı tercihlerinde doğrudan ölçümledik. GetirAraç’ı uygulamamıza ekleyerek yeni bir ulaşım alternatifi sunduk. Kullanıcılarımız artık geniş seçenekler arasından kendilerine en uygun ulaşım çözümüne ulaşabiliyor. Önümüzdeki dönemde daha çok kente ulaşmayı hedefliyoruz. Yeni ulaşım çözümlerini desteklemeyi ve yeni özellikleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

#BiTaksi #Kaan Sancaklı
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