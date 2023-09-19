15 Bin Çalışanı ve Ailesi ile Cumhuriyet’in 100’üncü Yılını Kutladılar

Tofaş çalışanları ve ailelerinin bir araya geldiği geleneksel "Tofaş Günü" organizasyonu, Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda gerçekleştirildi. Bu özel etkinlikte, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılı coşkuyla kutlandı ve fabrika, kırmızı-beyaz temalı süslemelerle donatıldı. Bu büyük etkinlikte 15 bin katılımcı yer aldı ve Tofaş çalışanları, bir yılın ardından aileleriyle birlikte fabrikada buluşmanın keyfini çıkardı. Aileler fabrikayı gezdi ve gün boyunca çocuklarıyla birlikte çeşitli etkinliklere katıldılar. Tofaş’lılar, etkinliklerin sonunda sahne alan Nil Karaibrahimgil’in konseriyle keyifli vakit geçirdi.

Tofaş Günü: Aileler ve Çalışanlar İçin Özel Bir Kutlama

Tofaş’ın tüm çalışanlarını ve ailelerini bir araya getiren geleneksel "Tofaş Günü" etkinliği 17 Eylül Pazar günü, Bursa’da gerçekleştirildi. Bu özel günde, Tofaş Fabrikası’nda çalışanlar ve aileleri için özel etkinlikler düzenlendi ve yaklaşık 15 bin davetli katıldı. Aileler fabrikayı ziyaret etti, çocuklarıyla birlikte gün boyu farklı etkinliklere katıldılar.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yılına Özel Bir Kutlama

Kırmızı-beyaz temasıyla düzenlenen Tofaş Günü, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl coşkusunu özel etkinliklerle yansıttı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da festival havasında geçen etkinlik, katılımcılara unutulmaz anılar yaşattı.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu’dan Teşekkür Mesajı

Etkinlikte çalışanlara ve ailelerine seslenen Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, öncelikle tüm Tofaş çalışanlarına teşekkür etti ve şunları söyledi: "Arkamızdaki en büyük güç, ailelerimiz. Bugün ailelerimizi ağırlamaktan çok mutluyuz."

Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu özel yılda Tofaş ailesi olarak bir arada olmanın mutluluğunu dile getiren Eroldu, "Hem Tofaş'ın 55. yılını, hem de ülkemizin bu büyük yıl dönümünü birlikte kutlamak heyecanımızı daha da arttırıyor. Tofaş'ın son başarılarına baktığımızda; üretim ve Ar-Ge yetkinliklerimizi sürekli artırdığımızı, 'En İyi Otomotiv ArGe Merkezi olmamızı', 5 yıldır üst üste iç pazar liderliğimizi, 'Egea'nın 7 yıldır Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobili olma başarısını’ görmekteyiz. Koç Topluluğu'nun değerli bir parçası olarak 55 yılı aşkın süredir otomotiv sektörüne öncülük eden Tofaş, diğer ana hissedarımız global otomotiv devi Stellantis tarafından da en iyi fabrika ve Ar-Ge merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor." dedi.

Başarıların arkasında işlerine hâkim, rekabete karşı kendilerini sürekli geliştiren ve ekip ruhuyla çalışan değerli çalışma arkadaşlarının bulunduğunu vurgulayan Eroldu, "Tofaş’ı geleceğe taşıyan çalışmalarınız, çabanız ve emekleriniz için size gönülden teşekkür ediyorum. Cumhuriyetimizin 100. yılı, şirketimiz açısından da, gelecek için de çok önemli adımlar attığımız, başarılı iş sonuçları elde ettiğimiz özel bir yıl oldu. Bizler çocuklarımız, ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve başarılarımızla işleri geleceğe taşımaya devam edeceğiz." şeklinde sözlerini noktaladı.

Tofaş’lılar, gün boyu süren etkinliklerin devamında sahne alan Nil Karaibrahimgil’in konseriyle keyifli vakit geçirdi.