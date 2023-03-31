Doğal felaketler ve siber saldırılardan kaynaklı veri kayıpları kurumlar için geri dönülemez sonuçlar doğuruyor. Şirketlerin teknolojiye açılan penceresi olan ITserv, her yıl 31 Mart’ta kutlanan Yedekleme Günü’nde kurumların yıkıcı sorunlar yaşamaması için alınması gereken önlemleri açıklıyor. 3-2-1 kuralına göre şirketler verilerini güvenle koruyabilir.

Her türlü hata senaryosunu etkili biçimde ele alabilen, değişmez kurallardan biri olan 3-2-1, iki önemli soruyu yanıtlamaya yardımcı oluyor: Kaç yedek dosyam olmalı ve bunları nerede depolamalıyım? Bu yöntemle verilerin en az 3 kopyasının 2 farklı ortamda depolanıp 1 yedeğin ise kurum dışında tutulması öneriliyor.

Her kurum ve sistem yöneticisinin yedek alması gerektiğini vurgulayan ITserv Kurumsal Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Dikmen, yedeklemenin önemini ve en iyi korunma yöntemini şöyle anlatıyor:

Verilerin en az 3 kopyası olmalı

Birincil verilere ek olarak en az iki yedek dosyanın daha olması gerekiyor. Peki bir yedek dosya neden yeterli olmaz? Yedekleri sakladığımız disk alanlarının;bozulma, saldırı vs gibi risklere karşı en az iki farklı medya (disk-disk, disk- tape) üzerinde olması ve bir diğer kopyanın da şirket dışında farklı bir lokasyonda bulunması gerekiyor. Bu şekilde riskleri minimize edip her türlü data kaybına karşı hazırlıklı olmak mümkün.

İki farklı ortamda depolayın

3-2-1 kuralı verilerin kopyalarını dahili sabit disk sürücülerinde ve çıkarılabilir depolama ortamları gibi en az iki farklı depo türünde veya farklı depolama konumlarındaki iki dahili sabit sürücüde muhafaza etmenizi önerir.

Bir yedek kopyayı işyeri dışında tutun

Kopyalar arasındaki fiziksel ayrım da önemlidir. Harici depolama cihazınızı ürün depolaması olarak aynı odada tutmak iyi bir fikir değil. Yangın veya farklı bir durumda verilerinizin tümünü kaybedebilirsiniz. Uzak ofisi veya şubeleri olmayan bir KOBİ’de çalışıyorsanız, yedek dosyalarınızı bulutta depolamak da seçenekler arasında yer alabilir. İş yeri dışına alınan depolama hizmeti de her türlü büyüklükteki şirketlerde popülerliğini hala koruyor.