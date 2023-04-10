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Sermaye Artırımı: Şirketlerin halka arzlarla sermayelerini artırma amacı güderler. Halka arz edilen hisselerin satışından elde edilen gelir, şirketin büyüme projelerini finanse etmekte kullanılır.
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Şirket Değerinin Artırılması: Halka açılma süreci, şirketlerin değerini ve prestijini artırır. Halka açılan şirketler, daha şeffaf olmak zorunda olduklarından daha güvenilir olarak görülürler.
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Riskin Dağıtılması: Halka arz edilen hisseler, şirketin riskini geniş bir yatırımcı kitlesi arasında dağıtır ve şirketin finansal sürdürülebilirliğini güçlendirir.
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Likidite Artışı: Halka arzlar, şirket hisselerinin alınıp satılabilmesine olanak tanır ve böylece likiditeyi artırır. Bu, şirketlerin daha esnek finansman imkanlarına erişmelerini sağlar.
Yatırımcılar için halka arz süreci, şirket hisselerine erken dönemde yatırım yapma fırsatı sunar. Ayrıca halka arzlar, yatırımcıların portföy çeşitlendirmesi yaparak riski azaltmasına da imkan tanır. Yakın gelecekte halka arz yapmayı planlayan şirketler arasında Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. bulunmaktadır. Bu şirketlerin halka arzları, yatırımcılara yeni yatırım fırsatları sunarak, kazanç elde etme potansiyelini artıracaktır.
YENİGÜN HABER MERKEZİ