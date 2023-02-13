Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm Başkanı Dr. Rüştü Uçan ve Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce, deprem çadırlarda alınması gereken önlemlere dikkat çekerken; depremler sırasında yangın olasılığına karşı alınacak önlemlere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İSG Uzmanı Dr. Rüştü Uçan, kış mevsimi olması nedeniyle yangın riskinin olduğuna dikkat çekerek deprem çadırlarında yangına karşı alınması gereken önlemlerin önemini vurguladı.

Çadır içinde ve yakınında kesinlikle sigara içilmemeli

Her deprem çadırı dışına olası bir yangın başlangıcını söndürmek için mutlaka bir kova su bulundurulması gerektiğini ifade eden Dr. Rüştü Uçan, “Pişirici ve ısıtıcılar yanıcılardan mümkün mertebe izole edilerek kullanılmalıdır. Çadır içinde ve dibinde kesinlikle sigara kullanılmamalıdır.” uyarısında bulundu.

Kaçış yolu her zaman aşık tutulmalı!

Çadırlarda çocukların başıboş bırakılmaması gerektiğini ifade eden Dr. Rüştü Uçan, “Çadır dışına kaçış yolu her zaman açık tutulmalı ve engel bulunmamalıdır. Afet çadırları yangına dayanıklı malzemelerden imal edilmelidir. Çadır içlerinde mümkün mertebe kolay yanıcı, alevlenici malzeme bulundurulmamalıdır.” dedi.

Soba ve ateşli aletler nitelikli sabitlenmeli!

Öğretim Görevlisi Abdurrahman İnce de özellikle deprem sırasında olası yangın risklerine dikkat çekti. Depremde yangın tehlikesinin göz önünde bulundurulmasını ve bu riske karşı önlemler alınması gerektiğini vurgulayan İSG uzmanı İnce, “Soba ve benzeri ateşli aletler daha nitelikli sabitlenmelidir. Sanayi tesislerinde kullanılan yanma prosesleri deprem sarsıntısı ile otomatik durdurulacak şekilde sistem geliştirilmelidir. Deprem bölgesinde olası başlayabilecek çok sayıda yangın için itfaiyenin yetersiz kalacağı dikkate alınarak halkın kendisinin söndürebileceği imkânlar oluşturulmalıdır.” uyarısında bulundu.



Şebeke elektriği otomatik kapanmalı



İSG uzmanı Abdurrahman İnce, deprem sarsıntısı sensörü ile doğalgaz vanasını otomatik kapatan sistemin tüm kullanıcıları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini vurgulayarak “Aynı şekilde şebeke elektriği, yangınlara sebep olmaması için deprem sarsıntısı sensörü ile otomatik olarak kesilmelidir.” diye konuştu.